«الإسكندرية للأدوية» تستهدف 208 ملايين جنيه أرباحا خلال 2021-2022

وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2021-2022.وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، إن الموازنة تستهدف تحقيق 208 ملايين جنيه أرباحًا خلال العام المالي المقبل، مقابل 170 مليون جنيه أرباحًا معتمدة في العام المالي 2020-2021.وتستهدف الموازنة تحقيق 1.44 مليار جنيه إيرادات نشاط خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.2 مليار جنيه معتمدة خلال العام المالي 2020-2021.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 79 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 85.26 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل نحو 580.21 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 531.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.