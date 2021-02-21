رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإسكندرية للأدوية» تستهدف 208 ملايين جنيه أرباحا خلال 2021-2022

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:15 م
شركة الإسكندرية للأدوية
شركة الإسكندرية للأدوية
أكرم عمران _أسامة الشندويلي
طباعة
وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2021-2022.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، إن الموازنة تستهدف تحقيق 208 ملايين جنيه أرباحًا خلال العام المالي المقبل، مقابل 170 مليون جنيه أرباحًا معتمدة في العام المالي 2020-2021.

وتستهدف الموازنة تحقيق 1.44 مليار جنيه إيرادات نشاط خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.2 مليار جنيه معتمدة خلال العام المالي 2020-2021.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 79 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 85.26 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل نحو 580.21 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 531.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

موضوعات متعلقة

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

المنحة الرئاسية.. موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

الصور

image description

تكريم أسر وشهداء مصابي العمليات الحربية بدمياط

image description

محافظ دمياط تستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

أزمة اتحاد كتّاب مصر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

علاقة الخبرات القتالية بزيادة محاولات الانتحار في الجيش الأمريكي

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

الإثنين.. فتح المدارس في ألمانيا بشكل جزئي

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

«الآثار القانونية لفيروس كورونا» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

ثقافة الأقصر تناقش التخاطب والتواصل مع الطفل ذو الاحتياجات الخاصة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة

تحكيم مسابقة «أصنع كتابك الإلكتروني» بالقومي لثقافة الطفل