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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إنقاذ سيدة حاولت الانتحار في مياه البحر بالإسكندرية

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:29 م
اتحار سيدة بالإسكندرية
اتحار سيدة بالإسكندرية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تبلغ لغرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن الإسكندرية) بوجود سيدة فى حالة غرق بمياه البحر بدائرة قسم شرطة باب شرقي، على الفور انتقلت مباحث قسم شرطة باب شرقى وقوات الإنقاذ بالحماية المدينة وتمكنت من إنقاذ السيدة وإخراجها من مياه البحر.

وتبين أن السيدة (حاصلة على ليسانس آداب – مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك) وتبين أنها (حليقة الرأس وغير متزنة وتهذى بعبارات غير مفهومة).. وبسؤال شاهد رؤية (محامى – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) قرر بمشاهدته للمذكورة حال قيامها بإلقاء نفسها بمياه البحر.

بسؤال شقيقتها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر ) قررت بأن شقيقتها المذكورة تعانى من مرض نفسى (اكتئاب) منذ فترة قامت على إثره بحلق شعرها، وأضافت بأنها اصطحبتها للإقامة بأحد الفنادق للترفيه عنها، إلا أنها قامت بمغافلتها وحاولت الانتحار، ولم تتتهم أحد بالتسبب فى ذلك.. وتم نقل المذكورة للمستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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