سارع بالتسجيل .. أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة





التسجيل في استمارة الثانوية العامة

فى هذا السياق، نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اليوم الأحد، هو أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة وطالبت من طلاب الصف الثالث الثانوي على مستوى جمهورية مصر العربية تسجيل الاستمارة قبل الامتحانات، بالإضافة إلى مناشدتها لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بتسجيل الاستمارة الإلكترونية فى موعد غايته اليوم الأحد الموافق 21 فبراير، مع التأكد على الانتهاء من تسليم التابلت للطلاب وشريحة البيانات أيضًا.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه متاح حتى الآن التسجيل ومراجعة البيانات لكل من الصف الثالث الثانوي وشهادات التعليم الفنى والصف الثاني الثانوي والصف الاول الثانوي، وأشارت الوزارة فى نصحيتها للطلاب أنه حتى يتمكن من مليء الاستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لدى الطالب بريد الكترونى مدرسي خاص به وإذا لم يكن لديه يمكنه الحصول عليه من خلال انشاء البريد الالكترونى المدرسي.







وشددت وزارة التربية والتعليم خلال تنبيهاتها على تسجيل استمارة الثانوية العامة أن من يوجد لديه مشكلة عليه سرعة التوجه إلى رابط الشكاوى والمقترحات حتى تساعده وزارة التربية والتعليم فى حلها، وقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن وجود امتحانات للصفين الاول والثاني الثانوي من المدرسة بداية من 27 فبراير الجارى على أن يوجد تقيمات شهرية بداية من مارس من "المنزل" بالاضافة إلى عقد امتحانات الصف الثالث الثانوى من المدرسة فى شهر يوليو المقبل على أن يتم الاستعداد لها مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بالاضافة إلى أنه لأول مرة سيتم عقدها الكترونيًا على التابلت بنظام الكتاب المفتوح ويمكن للطالب أن يدخل الامتحان بكتاب المدرسة.



تعتبر الشهادة الثانوية من أهم الشهادات الدراسية على الإطلاق وهى الشهادة التى يسعى لها الطلاب حتى يتمكنون من دخول الكليات، وتختلف امتحانات الصف الثالث الثانوي هذا العام عن الأعوام الماضية، حيث أنها للمرة الأولى سوف تتم إلكترونية على التابلت، بالإضافة إلى ميزة الامتحان بكتاب المدرسة وهو نظام "الاوبن بوك" الذي أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي عنه من قبل.