يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021، خلال هذه الفترة عبر محركات البحث الشهيرة، ومواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا بشكل عام من خلال أيضا جروبات التعليم، وذلك مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت 27 فبراير الجاري، عقب الانتهاء من إجازة نصف العام، التي من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة 26 فبراير من الشهر ذاته.





نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي

أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي، لا تضاف درجاته إلى المجموع الكلي إلى الطلاب، ولكن هذا الامتحانات ينبغي ضرورة أن يجتازه الطالب، وأما ما يضاف إلى المجموع هو درجات امتحانات نهاية العام الدراسي.





وخلال بيان أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشفت فيه تفاصيل وكيفية الامتحان، حيث أكدت أن الطالب في الصف الثالث الاعدادي، الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي.





وأضافت الوزارة، أن هذا الامتحان يعتبر شرطًا أساسيًا للتقديم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

وتوقع عدد من المعلمين وخبراء التعليم النموذج النهائي لشكل امتحان الصف الثالث الإعدادي، وخرج عدد منهم بشرح الطريقة عبر مقاطع فيديو مصورة للطلاب حتى يكونوا على دراية بالنموذج الخاص بالامتحان.





ويمكن لأولياء الأمور والطلاب، الاطلاع على عدد من النماذج الاسترشادية وتحميلها عبر الرابط الآتي: http//www.moe.gov.eg ، حتى يتمكن الطالب من معرفة النماذج ويجيد حلهاـ حتى يجتاز الامتحانات.





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المجموع الكلي لامتحانات الصف الثالث الاعدادي

حيث حدد الخبراء أن الامتحان سيكون مكون من 35 سؤالًا متنوعًا ومختلفًا في جميع المواد، كما تم وضع الدرجاة النهائية للامتحانات والتي هى 280 المجموع الكلي، حيث تضم ورقة الأسئلة ما بين 8 إلى 6 أسئلة للمادة الواحدة، فقد تم توزيع الامتحان بواقع 8 أسئلة لمادة الرياضيات مجموعها الكلي 60 درجة، و6 أسئلة لمادة العلوم مجموعها الكلي 40 درجة، 6 أسئلة للغة الإنجليزي مجموعها 60 درجة، بينما مادة الدراسات الاجتماعية 6 أسئلة، ومجموعها النهائي 40 درجة.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول

وبعد معرفة نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021، فقد حددت وزارة التربية والتعليم، خلال مؤتمر عقدته برئاسة وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، أن يوم 7 مارس المقبل 2021، هو موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي، وسيكون امتحانا واحدا لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول في لجان مدرسية، وتيجة هذا الامتحان اجتياز أو عدم اجتياز.