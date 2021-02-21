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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الرقابة المالية»: 10 آلاف جنيه حد أقصى تعامل الشباب أقل من 21 عاما بالبورصة

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:55 ص
الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران
اكرم عمران
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أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرار تنفيذيا حمل رقم 23 لسنة 2021 بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على تحديد الحد الأقصى للتعامل بالبورصة لفئات الشباب من سن 16 لأقل من21 عام بـ10 آلاف جنيه مصري، على أن يقتصر التعامل المباشر بالبورصة على البيع والشراء دون السماح باستخدام آليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وقال عمران، إن تحديد الحد الأقصى قد جاء في ضوء ما عرضته الإدارات المختصة بالهيئة من إحصائيات تُوضح أن عَدد المتعاملين المكودين الذين يمتلكون أسهم في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يصل لحوالي 383 ألف متعامل منهم 337 ألف متعامل بنسبة 88% يمتلكون محافظ بقيمة 3.4 مليار جنيه بمتوسط قيمة للمحفظة 10.000 جنيه مصري.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الإحصائيات توضح أن 56% أو بما يقرب من 215 ألف متعامل يمتلكون محافظ أقل من 5000 جنيه مصري بقيمة إجمالية 263 جنيه مصري وبمتوسط قيمة للمحفظة 1.220 جنيه مصري، في حين أن ثلثي المتعاملين أو 253 ألف مُتعامل يَمتلكون محافظ أقل من 10.000 بإجمالي قيمة 540 مليون بمتوسط 2.140 جنيه مصري للمحفظة، على صعيد آخر، تُوضح الاحصائيات أن هناك 2.280 شَخص اعتباري يمتلكون حوالي 571 مليار جنيه بمتوسط ربع مليار أو 250 مليون جنيه مصري للمحفظة.

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