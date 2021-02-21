أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد

قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الخضروات بالأسواق.وأضاف «نجيب»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن أسعار الطماطم سجلت سعرا يبدأ من جنيه وحتى جنيهين، والبطاطس من جنيه وحتى جنيه ونصف الجنيه.وسجلت أسعار الخيار البلدى ما يتراوح بين 1.5- 2 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2- 2.5 جنيه.َفيما يخص أسعار البصل الأحمر فسجل 3- 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3- 6.5 جنيه للكيلو.وسجلت أسعار البطاطا بين 1.5- 2 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو الباذنجان رومي بين 1- 2 جنيه، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2 جنيه للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1- 2 جنيه للكيلو.