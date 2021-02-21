تفاصيل زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران

كشفت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، عن تفاصيل زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي إلى إيران عقب وصوله مساء السبت.ونشر السفير كاظم غريب آبادي صورة عبر حسابه على تويتر قرابة الساعة التاسعة مساء (1830 ت.غ)، يظهر فيها غروسي متوسطا إياه ونائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، مع تعليق جاء فيه "المدير العام غروسي وصل الآن إلى طهران".وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تثنينا عن تعليق عمل المفتشين الدوليين.وأضافت الخارجية الإيرانية أن أميركا لا تمتلك حق التفاوض بآلية 5+1 في ظل استمرار العقوبات.كان غروسي أكد في تغريدة على حسابه على تويتر أنه سيسافر إلى إيران للقاء مسؤولين إيرانيين "من أجل إيجاد حل مقبول للطرفين يتفق مع القانون الإيراني، ولكي تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنشطة التحقق الضرورية في إيران. على أمل النجاح الذي يفيد الجميع".