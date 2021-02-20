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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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6 فوائد صحية للبطاطا.. تعرف عليها

السبت 20/فبراير/2021 - 11:16 م
البطاطا
البطاطا
إسلام جمال
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تنتشر البطاطا بالأسواق، حيث يغفل الكثيرون الفوائد المذهلة لهذه الثمرة، والتى تساعد فى تدفئة الجسم خلال أيام البرد.

أوضح خبراء التغذية الفوائد المذهلة لثمرة البطاطا، وفقًا لما ذكره موقع "health" الطبى حيث تساعد فى تحسين مناعتك وضغط الدم:

مصدر جيد للفيتامينات C وA
طبق واحد من البطاطا يوفر ما يقرب من نصف احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، بالإضافة الى توفر نفس الحصة من فيتامين أ.

مصدر جيد للمنجنيز
توفر البطاطا المنجنيز، فهو معدن يساعد على إنتاج الكولاجين وتعزيز صحة الجلد والعظام، بالاضافة الى العديد من فيتامينات ب والمعادن الداعمة للطاقة، بما في ذلك البوتاسيوم.

البطاطا مضاد للأكسدة
تعمل البطاطا أيضًا كمضادات للأكسدة تحمي الخلايا من الشيخوخة والأمراض، بالإضافة الى حماية المخ من الخرف.

البطاطا مضادة للالتهابات
ثبت فى البطاطا، أن المركبات الطبيعية المضادة للالتهابات الموجودة في البطاطا الحلوة تقلل الالتهاب على المستوى الخلوي، حيث أظهرت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات انخفاض الالتهاب في أنسجة المخ والأنسجة العصبية بعد استهلاك البطاطا.

مفيدة لمرضى السكرى
قد يعتبر البعض أن البطاطا الحلوة نشوية للغاية، لكن محتواها العالي من الألياف يجعلها مناسبة لمرضى السكرى، حيث إنها لا ترفع مستوى السكر في الدم.

تنظيم ضغط الدم
طبق واحد من البطاطا يوفر 950 مجم من البوتاسيوم، وهذا أكثر من ضعف الكمية في موزة متوسطة الحجم، حيث يزيل البوتاسيوم بشكل أساسي الصوديوم الزائد والسوائل من الجسم، مما يقلل من ضغط الدم ويقلل من الضغط على القلب.

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