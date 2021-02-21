أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 21-2-2021

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 21-2-2021

سعر الأسمنت اليوم

سعر الحديد اليوم

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أسعار الذهب اليوم الأحد

سجل سعر حديد المصريين، 13 ألفًا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13 ألفًا و700 جنيه، وحديد العتال 13 الفا و450 جنيهًا للطن، وحديد عطية 13 ألفًا و400 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 13 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 13 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 13 ألفًا و300 جنيه.

سجل سعر حديد المصريين، 13 ألفًا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13 ألفًا و700 جنيه، وحديد العتال 13 الفا و450 جنيهًا للطن، وحديد عطية 13 ألفًا و400 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 13 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 13 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 13 ألفًا و300 جنيه.

استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 21-2-2021، وذلك بالتزامن مع بداية الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2021، حيث هبطت أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت خلال الفترة الأخيرة، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت في مصر ما بين 800 و820 جنيهًا بالسوق.وسجل سعر الأسمنت المسلح 808 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 760 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 730 جنيهًا للطن، والسويدي 800 جنيهًا للطن، وحلوان 785 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 770جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 740 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 760 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 765 جنيهًا للطن وأسمنت سيناء 740 جنيهًا.سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن، فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 808 جنيهات للطن، وأسمنت قاهر البحار 798 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 785 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 798 جنيهًا للطن.وتبدأ أسعار الحديد "التسليح" تتراوح بين 13500 – 13650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.