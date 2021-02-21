رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 21-2-2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:47 ص
مواد البناء
مواد البناء
طباعة
استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 21-2-2021، وذلك بالتزامن مع بداية الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2021، حيث هبطت أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت خلال الفترة الأخيرة، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت في مصر ما بين 800 و820 جنيهًا بالسوق.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 21-2-2021



سعر الأسمنت اليوم


وسجل سعر الأسمنت المسلح 808 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 760 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 730 جنيهًا للطن، والسويدي 800 جنيهًا للطن، وحلوان 785 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 770جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 740 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 760 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 765 جنيهًا للطن وأسمنت سيناء 740 جنيهًا.

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن، فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 808 جنيهات للطن، وأسمنت قاهر البحار 798 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 785 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 798 جنيهًا للطن.


سعر الحديد اليوم


وتبدأ أسعار الحديد "التسليح" تتراوح بين 13500 – 13650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.

يهمك أيضًا |

  أسعار الذهب اليوم الأحد
سجل سعر حديد المصريين، 13 ألفًا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13 ألفًا و700 جنيه، وحديد العتال 13 الفا و450 جنيهًا للطن، وحديد عطية 13 ألفًا و400 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 13 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 13 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 13 ألفًا و300 جنيه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أخبار اجتماع وزير التعليم العالي اليوم

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

فولهام يفوز على شيفيلد بهدف نظيف فى الدورى الإنجليزى

المغرب.. فريق الجيش الملكى يفوز على مولدية وجدة 2-1

فوز ريال مدريد على بلد الوليد بهدف وحيد فى الليجا الإسبانية

طبيبة تكشف خطورة البطاطا على الصحة

أيام زمان

لماذا رفضت ابنة أسمهان ظهور والدتها على الشاشة؟

أحس أنه «ثور».. حكاية موقف جعل مصطفى محمود يترك مهنة الطب

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل لفرقة النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمى

«يا مرفأ الصديق» و«عند الحقول» جديد دار ظلال للنشر

افتتاح معرض موعد ملون للفنان نبيل على بجاليرى الكحيلة

غدًا.. منير عتيبة بضيافة سلسلة أمسيات حوار ثقافى أونلاين