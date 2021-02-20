زيزو من ذوى الهمم: «محتاجين حملات توعية للمجتمع لتغيير نظرتهم لنا»

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاق مبادرة "حياة كريمة"، والتي تساهم بشكل كبير في مواجهة البطالة وتحقيق سبل الحياة للعيش بشكل أفضل ومن الفئات التي خصتها المبادرة هي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعتبر شريحة كبيرة داخل المجتمع المصري.أبدى حسن محمد الشهير بـ"زيزو"، أحد المصابين بالشلل الدماغي، إعجابه بمبادرة حياة كريمة، حيث يأمل بأن تكون طوق نجاة لذوي الاحتياجات الخاصة للاهتمام بهذه الفئة.وقال حسن، إن المجتمع يرى أن ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب إعاقة وغير قادرين على التطوير ومواكبة سوق العمل: "احنا قادرين على كل حاجة"."محتاجين حملات توعية للمجتمع لتغيير نظرتهم لينا".. طالب حسن بضرورة تخصيص حملات إعلامية كبيرة لتعريف المجتمع بقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، منوها أن قانون الـ 5‰ من القوانين الجيدة، ولكن تحتاج إلى المتابعة للتأكد من تنفيذ المصالح والشركات لهذا القانون.