عبدالله جمعة يحدد 4 شروط لتجديد عقده مع الزمالك
السبت 20/فبراير/2021 - 05:12 م
عقد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، جلسة مع عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق، لاحتواء أزمته الأخيرة بعدما ترددت أنباء عن عدم تجديده للزمالك، ورغبته في الاحتراف الخارجي.
وأكد جمعة لأشرف قاسم، أنه لم يدل بأي تصريحات حول تجديد عقده مع الزمالك، مؤكدا أن المدعو حازم فتوح ليس وكيله، وأنه ليس له أى علاقة بهذا الشخص ولا يمثله نهائيا، موضحا أن وكيله الوحيد معروف لدى الجميع وهو جون إدوارد.
وكان حازم فتوح أكد أن عبدالله لن يجدد عقده مع الزمالك وهو ما يعني أن أيام جمعة في الزمالك باتت قليلة، وأن الموسم الحالي هو الأخير له ولن يستكمل عقده الذى يتبقي فيه الموسم المقبل.