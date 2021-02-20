عبدالله جمعة يحدد 4 شروط لتجديد عقده مع الزمالك

عقد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، جلسة مع عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق، لاحتواء أزمته الأخيرة بعدما ترددت أنباء عن عدم تجديده للزمالك، ورغبته في الاحتراف الخارجي.





وأكد جمعة لأشرف قاسم، أنه لم يدل بأي تصريحات حول تجديد عقده مع الزمالك، مؤكدا أن المدعو حازم فتوح ليس وكيله، وأنه ليس له أى علاقة بهذا الشخص ولا يمثله نهائيا، موضحا أن وكيله الوحيد معروف لدى الجميع وهو جون إدوارد.



