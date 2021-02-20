جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الازهري 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم بإجراء اختبارات شهرية للطلاب في شهر "مارس وابريل ومايو" وذلك مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، وسوف يتم إجراء الامتحانات في الأيام القليلة المقبلة.



ومن المقرر أن يتم إجراء امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الأزهر بدءا من يوم 27 من شهر فبراير الجاري وحتى يوم 9 من شهر مارس المقبل، وذلك لشعبتي العلمي والأدبي في المعاهد النموذجية والتجريبية والخاصة والبحوث الإسلامية، على أن يؤدي طلاب كل فرقة منهم في خمسة ايام، وقد تم تخصيص ايام السبت، الاثنين، الأربعاء للصف الاول الثانوي، وتحديد ايام الاحد، الثلاثاء، الخميس للصف الثاني الثانوي.



ننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 20-2-2021، جدول الامتحانات تفصيلا في السطور القادمة:

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الازهري 2021.. شعبة علمي

الفصل الدراسي الأول لشعبة "علمي" للصف الأول للثانوية العامة الازهرية 2020-2021:



يوم السبت الموافق 27-2-2021: (القرآن الكريم - الفقة - الثقافة الإسلامية).



يوم الاثنين الموافق 1-3-2021: (التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - التوحيد).



يوم الأربعاء الموافق 3-3-2021: (النحو - الصرف - البلاغة - الإنشاء - الأدب - النصوص والمطالعة).



يوم السبت الموافق 6-3-2021: (الفيزياء - الكيمياء - الأحياء).



يوم الاثنين الموافق 8-3-2021: (الجبر وحساب المثلثات - الهندسة - اللغة الأجنبية).



جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الازهري 2021.. شعبة أدبي

الفصل الدراسي الأول لشعبة "ادبي" للصف الأول للثانوية العامة الازهرية 2020-2021:



يوم السبت الموافق 27-2-2021: (القرآن الكريم - الفقه - المنطق - الثقافة الإسلامية).



يوم الاثنين الموافق 1-3-2021: (التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - التوحيد).



يوم الاربعاء الموافق 3-3-2021: (النحو - الصرف - البلاغة - الإنشاء - الأدب والنصوص والمطالعة).





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يوم السبت الموافق 6-3-2021: (اللغة الاجنبية الأولي - علم النفس).



يوم الاثنين الموافق 8-3-2021: (اللغة الاجنبية الثانية - التاريخ - الجغرافيا). يوم السبت الموافق 6-3-2021: (اللغة الاجنبية الأولي - علم النفس).يوم الاثنين الموافق 8-3-2021: (اللغة الاجنبية الثانية - التاريخ - الجغرافيا).

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلبه وطالبات الثنوية الأزهرية عن جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الأزهري 2021، بعد وقف الدراسة لمدة محددة وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول بسبب انتشار فيروس كورونا، لتنشر الوزارة التربية والتعليم الجدول الإلكترونيا،ـ وذلك خوفا من التكدسات بالمدارس للحد من انتشار الفيروس خوفا من الدولة على صحة المواطنين.