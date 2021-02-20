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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر أخبار امتحانات الجامعات 2021 | الموعد الرسمي لإجرائها

السبت 20/فبراير/2021 - 03:18 م
جريدة الدستور
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يبحث طلاب الجامعات وأولياء الأمور في الوقت الراهن عن أخر الأخبار عن امتحانات الجامعات، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنهت جميع استعداداتها لعودة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني داخل جميع الجامعات المصرية اعتبارًا من يوم 27 فبراير الجاري.

وترصد الدستور لقراءها من الطلاب وأولياء الأمور أخر الأخبار عن امتحانات الجامعات وأهم ما جاء في الاجتماع الشهري الذي عقد في المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وذلك بجامعة حلوان.

اخر الاخبار عن امتحانات الجامعات

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه ليس هناك داعي للقلق من الامتحانات ‏حيث ان ‏الوزارة كانت قد ‏مرت بنفس الظروف في نهاية العام الدراسي الماضي ونجحت في إتمام الامتحانات والتقييمات على اكمل وجه لطلاب الجامعات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي نجحت في حماية الطلاب من كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية ‏الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا خلال فترة امتحانات طلاب الجامعات حيث سيتم مراعاة التباعد والتعقيم لجميع الطلاب.

موعد امتحانات الجامعات

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال وضع حجر أساس الجامعة الأهلية لجامعة حلوان، اليوم السبت إن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية في موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري يوم 27 فبراير.

اخبار الامتحانات في الجامعات المصرية

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية في موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري يوم 27 فبراير.

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وأكد وزير التعليم العالي أن المجلس الأعلى للجامعات سيحدد اليوم السبت الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، وستكون الامتحانات وفقا للوائح المنظمة لعمل كل كلية.

آخر قرارات وزارة التعليم العالي في مصر 2021

وأشار "عبد الغفار"، أن الجامعة على أتم استعداد لتنفيذ الامتحانات، كما بعث رسالة طمأنة لأولياء الأمور والطلاب فيما يخص الوقاية من كورونا والعملية التعليمية تسير على قدم وساق، حيث إن الهدف الأول هو الحرص على سلامة الطلاب.

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