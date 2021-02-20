«التعليم» تعلن جدول المراجعات النهائية لجميع الصفوف الدراسية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع قطاع التعليم العام والمديريات التعليمية، عن المراجعات النهائية لجميع الصفوف الدراسية.ويمكن للطلاب التواصل المباشر مع المعلم، من خلال منصة البث المباشر، بدءًا من غدًا الأحد وفقًًا للجدول المرفق: