بداية من ٤ مارس.. شروط تسجيل العقارات بعد إلغاء صحة التوقيع

شروط وخطوات تسجيل العقارات بعد إلغاء صحة التوقيع

-التأكد إذا ما كانت هناك مخالفات على العقار، ومحاولة التصالح مع الجهة التي وقعت تلك المخالفة.

-ذهاب طرفي العقد للمكتب الشهر العقاري، أو من ينوب عنهما بتوكيل رسمي خاص بالوحدة محل العقد.

- كتاب طلب لموظف الشهر العقاري مرفقا به العقد اللإبتدائي والتكليف الضريبة العقارية.

-في حال أن عقد الشقة ينتمي للعقد الابتدائي، وهذا يعني أن العقد غير قابل للتسجيل بصيغته الحالية في الشهر العقاري، فسيكون على الشخص مالك هذا العقد أن يحرك دعوى صحة نفاذ عقد بيع في المحكمة ليحصل لاحقا على حكم وتستكمل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.





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-رسوم تسجيل الوحدة السكنية لعام 2021 على مساحة 100 متر2، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تقدر بـ500 جنيه وعلى مساحة 200 متر 2: يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ1000 جنيه، على 300 متر يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ1500 جنيه، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيه.



نستعرض لكم فى هذا التقرير، حيث سيبدأ من ٤ مارس ٢٠٢١ عدم الاعتراف بالعقود الابتدائية، والعقود التي تمّ أخذ حكم بصحة التوقيع عليها، إذ لن يتم الاعتراف أو التعامل الحكومي بدخول المرافق وغيرها، سوى بالعقود المسجلة في الشهر العقاري.