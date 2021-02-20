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محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم السبت 20-2-2021

السبت 20/فبراير/2021 - 10:16 ص
مواد البناء
مواد البناء
الدستور
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انخفضت أسعار مواد البناء اليوم السبت 20-2-2021، وذلك بالتزامن مع بداية الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2021، حيث هبطت أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت خلال الفترة الأخيرة، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت في مصر ما بين 700 و820 جنيهًا بالسوق.

أسعار مواد البناء اليوم


ويرصد موقع "الدستور" أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد وأسعار الأسمنت اليوم السبت 20 -2-2021 في مصر بالأسواق المحلية.


سعر الحديد اليوم

وتبدأ أسعار الحديد "التسليح" تتراوح بين 13400 – 13800 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13400 – 13750 جنيه.

حديد عز والدخيلة
سجل حديد عز والدخيلة سعر 13 ألفا و700 جنيه للطن.

حديد الجارحى
سجل حديد الجارحى سعر 13 ألفا و450 جنيها للطن.

حديد العتال
سجل سعر حديد العتال 13450 جنيها للطن.

حديد المصريين
بينما سجل حديد المصريين 13550 جنيها للطن.

حديد بشاي
وسجل سعر حديد بشاي 13 ألفا و500 جنيه للطن.

حديد الداخلية
بينما سجل حديد الداخلية سعر 13 ألفا و700 جنيه للطن.

حديد الكومي
كما سجل حديد الكومي 13 ألفا و300 جنيه للطن.

حديد العشري
وسجل العشري 13 ألفا و300 جنيه للطن.

حديد المعادي
وسجل حديد المعادي 13 ألفا و300 جنيه.

حديد السويس
سجل حديد السويس سعر 13 ألفا و550 جنيها للطن.

حديد الجيوشي
بينما حديد الجيوشي سجل 13 ألفا و300 جنيه للطن.

حديد مصر
وسجل حديد مصر ستيل سعر 1 ألفا و300 جنيه للطن.

حديد المراكبي
سجل حديد المراكبي سعر 13 ألفا و400 جنيه للطن.

حديد عطية
سجل حديد عطية سعر 13 ألفا و500 جنيه للطن.

حديد بيانكو
بينما سجل حديد بيانكو سعر 13 ألفا و300 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم


أسمنت المسلح
سجل أسمنت المسلح 805 جنيهات في الطن.

أسمنت السويدي
بينما سجل أسمنت السويدي 805 جنيهات في الطن.

أسمنت الممتاز
وسجل أسمنت الممتاز 820 جنيها في الطن.

أسمنت العسكري
وسجل أسمنت العسكري 740 جنيها في الطن.

أسمنت حلوان
سجل أسمنت حلوان 795 جنيها في الطن.

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سعر الدولار الأمريكى فى مصر اليوم السبت 20-2-2021 (dostor.org)

أسمنت النصر
كما سجل أسمنت النصر 765 جنيها للطن.

أسمنت النهضة
وسجل أسمنت النهضة 810 جنيهات في الطن.

أسمنت طرة
سجل أسمنت طرة 795 جنيها.

المخصوص
وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيها.

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