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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار الأمريكى فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

السبت 20/فبراير/2021 - 07:02 ص
الدولار
الدولار
منة سالم
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يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في أسواق المال المحلية اليوم السبت 20-2-2021.

علي المستوي المحلي، ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، طبقًا لبيانات البنك المركزي بنحو 2.2 قرش، وسجل متوسط العملة الأمريكية مستوى 15.586 جنيه للشراء، و15.686 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم السبت 20-2-2021


سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 15.582 جنيه للشراء، و15.706 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري


سجل سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

واستقر سعر صرف الدولار في بنك مصر عند مستوى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

تداول بنك الاستثمار العربي، سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه في السوق، عند مستوى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

عرض بنك الكويت الوطني، سعر الدولار أمام الجنيه في السوق عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

بلغت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، لدى البنك الأهلي المتحد، مستوى 15.58 جنيه للشراء و15.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

وصلت العملة الأمريكية في مواجهة الجنيه المصري عند مستوى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع، لدى بنك المشرق.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك المصري لتنمية الصادرات، مستوى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

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جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $،علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار).

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