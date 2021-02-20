سعر الدولار الأمريكى فى مصر اليوم السبت 20-2-2021
السبت 20/فبراير/2021 - 07:02 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في أسواق المال المحلية اليوم السبت 20-2-2021.
علي المستوي المحلي، ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، طبقًا لبيانات البنك المركزي بنحو 2.2 قرش، وسجل متوسط العملة الأمريكية مستوى 15.586 جنيه للشراء، و15.686 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 15.582 جنيه للشراء، و15.706 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع.
علي المستوي المحلي، ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، طبقًا لبيانات البنك المركزي بنحو 2.2 قرش، وسجل متوسط العملة الأمريكية مستوى 15.586 جنيه للشراء، و15.686 جنيه للبيع.
سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم السبت 20-2-2021
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 15.582 جنيه للشراء، و15.706 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصرواستقر سعر صرف الدولار في بنك مصر عند مستوى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع.
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربيتداول بنك الاستثمار العربي، سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه في السوق، عند مستوى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدولار أمام الجنيه في السوق عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المتحدبلغت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، لدى البنك الأهلي المتحد، مستوى 15.58 جنيه للشراء و15.68 للبيع.
سعر الدولار في بنك المشرقوصلت العملة الأمريكية في مواجهة الجنيه المصري عند مستوى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع، لدى بنك المشرق.
سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادراتسجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك المصري لتنمية الصادرات، مستوى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.
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جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $،علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار).
جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $،علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار).