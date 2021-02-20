حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021
السبت 20/فبراير/2021 - 07:55 ص
منة سالمطباعة
ينشر لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة حالة الطقس في مصر اليوم السبت 20-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.
و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.
حالة البحار والأمواج
ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاث أمتار.
العظمى الصغرى
القاهرة 19 09
الإسكندرية 17 10
وادى النطرون 17 09
طنطا 17 09
شبين الكوم 18 09
دمنهور 17 10
بلطيم 17 10
مطروح 17 11
السلوم 17 08
سيوة 18 07
بورسعيد 18 10
دمياط 17 10
الزقازيق 18 09
المنصورة 17 09
الإسماعيلية 18 08
السويس 18 10
العريش 17 08
رفح 16 08
رأس سدر 19 11
نخل 16 03
نويبع 19 13
طابا 18 11
كاترين 11 01-
الطور 20 09
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 20 12
مرسى علم 20 13
الفيوم 20 08
بنى سويف 20 07
المنيا 20 07
أسيوط 20 06
سوهاج 21 08
قنا 22 08
الأقصر 23 09
أسوان 23 10
إدفو 23 11
أبوسمبل 23 11
الوادى الجديد 21 07
شلاتين 26 15
أبو رماد 25 14
حلايب 23 17
رأس حدربة 22 16
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم السبت 20-2-2021
و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.
حالة البحار والأمواج
ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاث أمتار.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 19 09
الإسكندرية 17 10
وادى النطرون 17 09
طنطا 17 09
شبين الكوم 18 09
دمنهور 17 10
بلطيم 17 10
مطروح 17 11
السلوم 17 08
سيوة 18 07
بورسعيد 18 10
دمياط 17 10
الزقازيق 18 09
المنصورة 17 09
الإسماعيلية 18 08
السويس 18 10
العريش 17 08
رفح 16 08
رأس سدر 19 11
نخل 16 03
نويبع 19 13
طابا 18 11
كاترين 11 01-
الطور 20 09
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 20 12
مرسى علم 20 13
الفيوم 20 08
بنى سويف 20 07
المنيا 20 07
أسيوط 20 06
سوهاج 21 08
قنا 22 08
الأقصر 23 09
أسوان 23 10
يهمك أيضًا | أسعار الذهب اليوم السبت فى الأسواق
إدفو 23 11
أبوسمبل 23 11
الوادى الجديد 21 07
شلاتين 26 15
أبو رماد 25 14
حلايب 23 17
رأس حدربة 22 16