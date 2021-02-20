نقابة الإعلاميين تستدعى تامر أمين للتحقيق معه

وجه نقيب الإعلامين النائب الدكتور طارق سعدة، لجنة التحقيق بالنقابة بضرورة إجراء تحقيق عاجل مع تامر أمين، مقدم البرامج بتلفزيون النهار، هذا وقد تم إبلاغه بموعد التحقيق اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا.وأكد نقيب الإعلاميين أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع وهذا هو منهج العمل بالنقابة الذي يعلمه الجميع.جاء ذلك على خلفية المخالفات المهنية في تصريحاته ضد أهل الصعيد والريف.وقالت النقابة: "نعتز ونفتخر بكل المصريين ولاسيما أهلنا بصعيد مصر".