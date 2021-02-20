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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقابة الإعلاميين تستدعى تامر أمين للتحقيق معه

السبت 20/فبراير/2021 - 12:07 ص
تامر أمين
تامر أمين
محمد جعفر
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وجه نقيب الإعلامين النائب الدكتور طارق سعدة، لجنة التحقيق بالنقابة بضرورة إجراء تحقيق عاجل مع تامر أمين، مقدم البرامج بتلفزيون النهار، هذا وقد تم إبلاغه بموعد التحقيق اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وأكد نقيب الإعلاميين أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع وهذا هو منهج العمل بالنقابة الذي يعلمه الجميع.

جاء ذلك على خلفية المخالفات المهنية في تصريحاته ضد أهل الصعيد والريف.

وقالت النقابة: "نعتز ونفتخر بكل المصريين ولاسيما أهلنا بصعيد مصر".

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