مى عمر تكشف تفاصيل كواليس مسلسل «لؤلؤ»

أعربت الفنانة مي عمر بطلة مسلسل لؤلؤ عن إحساسها بالسعادة والتوتر في وقت واحد بعد تحقيق مسلسلها نسب مشاهدة عالية، لافتة إلى أن نسب المشاهدة المرتفعة ترغم الفنان على تكرار نجاحه في الأعمال القادمة.





وأضافت مي عمر خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية "cbc" أنها كانت تشعر بحالة رعب أن يتصدر اسمها بطولة مسلسلها لؤلؤ خاصة بعد المسئولية الكبيرة للعمل، والتي شعرت بها خلال التصوير.





وأوضحت أن المشاهدين تعلقوا باسم الشخصية "لؤلؤ"، لافتة إلى أن هذا الأمر سبق وحدث لها في مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان، حيث ظل الجميع ينادونها بـ "شهد".