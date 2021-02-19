رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مي عمر تبكي بسبب نهاية "لؤلؤ".. وترد على انتقادات دعم زوجها محمد سامي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:48 م
مي عمر
مي عمر
حسين الجندي
طباعة
كشفت الفنانة مي عمر عن رأيها في نهاية مسلسل "لؤلؤ"، الذي قامت ببطولته وعرض مؤخرا عبر قناة ON، موضحة أنها انزعجت منها، لكنها نهاية واقعية في كل الأحوال.


أضافت مي خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، عبر قناة cbc، أنها بكت بسبب نهاية المسلسل لأنها كانت تتمنى أن تكون سعيدة، قائلة: "نهاية حقيقية للأسف، بس أنا اتضايقت أوي وعيطت وكان نفسي تبقى نهاية سعيدة، لأنه مينفعش شخصية بنقاء مجدي وتبقى دي نهايته".

وروت "مي" موقفا طريفا جمعها بوالدها بسبب المسلسل، موضحة أنها حتى الحلقة الأخيرة لم تخبرهم أي تفاصيل عن نهاية المسلسل، لذلك في الحلقة التي تم الكشف خلالها عن أن "مجدي" هو من حاول قتل لؤلؤ، رفض والدها ذلك، مضيفة: "بابا قالي لأ شخصية مجدي في علم النفس مينفعش يطلع منه ده يا مي، شخصيته مسالمة وإنسان معطاء مينفعش الشخصية دي تقتل، هو إيه اللي انتوا عاملينه ده، قولتله طب استنى بس طيب واتفرج للنهاية".
على صعيد آخر، ردت مي على الانتقادات المتكررة لها بسبب زوجها المخرج محمد سامي، وأنها أصبحت بطلة بسببه، خاصة عندما قيل "محمد سامي عامل مسلسل لمراته"، لترد مي قائلة: "محمد سامي ساعدني كتير جدا في المسلسل طبعا، لكن المسلسل اللي عامله شركة سينرجي أستاذ تامر مرسي وأستاذ حسام شوقي، لازم أشكرهم لأنهم وثقوا فيا ووقفوا في ضهري وبصراحة إنتاج كبير وعملوا المسلسل بشكل مختلف".

تابعت: "محمد سامي ساعدني أكيد ووقف في ضهر المسلسل وده مينفعش يبقى اتهام، ساعدني بكل حاجة يقدر يعملها سواء في الكتابة والإخراج، إحنا متجوزين وبنحب بعض ومبسوطين، وآه هو بيساعدني هو جوزي وبيحبني ولو في حد هيساعدني هيبقى هو، مش هروح لحد تاني".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز: خطأ تامر أمين غير مقصود.. ولا يوجد عاقل يسيء لأهله وناسه

العثور على «حوت أحدب» نافق بأحد شواطئ بلطيم (صور)

رابط استخراج أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2021 وأخر موعد لتسجيل الاستمارة

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

الصور

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

لكل واحدة حكاية.. وراء نظافة المترو عاملات يتحدين المطر (صور)

الأكثر قراءة

محمد الباز: خطأ تامر أمين غير مقصود.. ولا يوجد عاقل يسيء لأهله وناسه

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

دراسة: الدول الغنية شهدت انخفاضًا أكبر في معدلات الإصابة بكورونا

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيًا

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «6»
المزيد

الثقافة

«البربوط».. قصة تشيخوف الرمزية

النخبة تطرح كتاب «تحولات أنكيدو» للعراقي أحمد خلف

حسين عبدالرحيم يكتب: يا رفيقي نحن من نور إلى نور.. سوف تحيا كثيرا

رشا الفوال وجمال فتحي بضيافة نادي أدب المنصورة