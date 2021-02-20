سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 20-2-2021 فى البنوك المصرية
السبت 20/فبراير/2021 - 04:48 ص
يقدم موقع «الدستور»، لقراءه سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20-2-2021 في البنوك المصرية، ضمن الخدمات اليومية التي يقدمها للمواطنين، حيث يزداد البحث اليوم على محركات البحث العالمية "جوجل" عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-2-2021 في البنوك المصرية، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك المصرية العاملة.
حافظ الدينار الكويتي على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم السبت على مستوى البنوك المحلية والحكومية، حيث استقر سعر الدينار على مستوى الشراء والبيع اليوم مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري، عند مستوى 48.69 جنيه للشراء، و52.80 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.48 جنيه للشراء.
51.88 جنيه للبيع.
51.81 جنيه للبيع.
51.87 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 51.81 جنيه.
51.94 جنيه للبيع.
51.96 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 51.91 جنيه.
51.94 جنيه للبيع.
51.96 جنيه للبيع.
حافظ الدينار الكويتي على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم السبت على مستوى البنوك المحلية والحكومية، حيث استقر سعر الدينار على مستوى الشراء والبيع اليوم مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري، عند مستوى 48.69 جنيه للشراء، و52.80 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20-2-2021
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.48 جنيه للشراء.
51.88 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري48.69 جنيه للشراء.
51.81 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر48.75 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.69 جنيه.
51.87 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 51.81 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس51.56 جنيه للشراء.
51.94 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib48.70 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.67 جنيه.
51.96 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 51.91 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية48.83 جنيه للشراء.
51.94 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي48.39 جنيه للشراء.
51.96 جنيه للبيع.
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وعلى صعيد أخر كسر تداول عملة بتكوين اليوم المستوى القياسي المرتفع الجديد البالغ 53 ألف دولار الذي بلغته أمس الجمعة، فيما يحفز ارتفاعها البالغ 85 بالمئة تقريبا منذ بداية الشهر الجاري بعض المحللين من التحذير بأن الصعود ربما لا يستمر.