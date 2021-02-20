سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 20-2-2021 فى البنوك المصرية

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وعلى صعيد أخر كسر تداول عملة بتكوين اليوم المستوى القياسي المرتفع الجديد البالغ 53 ألف دولار الذي بلغته أمس الجمعة، فيما يحفز ارتفاعها البالغ 85 بالمئة تقريبا منذ بداية الشهر الجاري بعض المحللين من التحذير بأن الصعود ربما لا يستمر.