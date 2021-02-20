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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 20-2-2021 فى البنوك المصرية

السبت 20/فبراير/2021 - 04:48 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
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يقدم موقع «الدستور»، لقراءه سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20-2-2021 في البنوك المصرية، ضمن الخدمات اليومية التي يقدمها للمواطنين، حيث يزداد البحث اليوم على محركات البحث العالمية "جوجل" عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-2-2021 في البنوك المصرية، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك المصرية العاملة.

حافظ الدينار الكويتي على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم السبت على مستوى البنوك المحلية والحكومية، حيث استقر سعر الدينار على مستوى الشراء والبيع اليوم مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري، عند مستوى 48.69 جنيه للشراء، و52.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20-2-2021


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.48 جنيه للشراء.

51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

48.69 جنيه للشراء.

51.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

48.75 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.69 جنيه.

51.87 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 51.81 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس

51.56 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib

48.70 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.67 جنيه.

51.96 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 51.91 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

48.83 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

48.39 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

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وعلى صعيد أخر كسر تداول عملة بتكوين اليوم المستوى القياسي المرتفع الجديد البالغ 53 ألف دولار الذي بلغته أمس الجمعة، فيما يحفز ارتفاعها البالغ 85 بالمئة تقريبا منذ بداية الشهر الجاري بعض المحللين من التحذير بأن الصعود ربما لا يستمر.

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