سعر اليورو اليوم السبت 20-2-2021

سعر اليورو اليوم السبت في البنوك المصرية

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في بنك الإسكندرية





تفاصيل وأسعار اليورو اليوم السبت في البنوك وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.91 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.



فيما جاء أقل سعر للعملة الأوروبية، عند 18.74 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، في بنك مصر.



وعلى صعيد أخر ارتفعت أسهم منطقة اليورو أمس الجمعة، مسجلة ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، إذ أظهرت بيانات قفزة في نشاط المصانع في فبراير شباط إلى قمة ثلاث سنوات، في حين دعمت نتائج أعمال فصلية إيجابية الثقة في التعافي الاقتصادي الأوسع نطاقا.



فقد صعد مؤشر منطقة اليورو 0.9 بالمئة، فيما أثارت نتائج أعمال قوية من شركات مثل أكسيونا وهيرميس بعض التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي في نهاية المطاف.





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كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 4.3% على أساس سنوي في يناير الماضي، من 5.4% في ديسمبر الماضي.

