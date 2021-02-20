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محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 20-2-2021

السبت 20/فبراير/2021 - 05:55 ص
اليورو
اليورو
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يبحث الكثير من رجال الأعمال والمغتربين في دول أوروبا عن سعر اليورو اليوم السبت 20-2-2021 في البنوك المصرية، وذلك حتى يتثنى لهم إرسال أموال لأسرهم في مصر، وكذلك شراء المنتجات والبضائع بالعملة الأوروبية.

وتوفر "الدستور" لقراءها سعر اليورو اليوم السبت 20-2-2021 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر اليورو اليوم في مصر، استقرارا نسبيا في البنوك المصرية، ولديكم كافة المعلومات والتفاصيل في السطور القادمة:-

سعر اليورو اليوم السبت في البنوك المصرية

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.82 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري


18.76 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

18.76 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة


18.78 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib


18.77 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي


18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية


18.76 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

تفاصيل وأسعار اليورو اليوم السبت في البنوك

وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.91 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

فيما جاء أقل سعر للعملة الأوروبية، عند 18.74 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وعلى صعيد أخر ارتفعت أسهم منطقة اليورو أمس الجمعة، مسجلة ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، إذ أظهرت بيانات قفزة في نشاط المصانع في فبراير شباط إلى قمة ثلاث سنوات، في حين دعمت نتائج أعمال فصلية إيجابية الثقة في التعافي الاقتصادي الأوسع نطاقا.

فقد صعد مؤشر منطقة اليورو 0.9 بالمئة، فيما أثارت نتائج أعمال قوية من شركات مثل أكسيونا وهيرميس بعض التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي في نهاية المطاف.


كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 4.3% على أساس سنوي في يناير الماضي، من 5.4% في ديسمبر الماضي.

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