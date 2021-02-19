«حجازي»: عقد امتحان مجمع بمناهج الترم الأول يوم 7 مارس

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم عقد امتحان مجمع متعدد التخصصات في المواد الأساسية بمناهج الفصل الدراسي الأول يوم 7 مارس 2021، لطلاب الصف الثالث الإعدادي.وأضاف نائب وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية «دي ام سي»: «نطمئن الطلاب أن الاختبار المجمع له امتحان تكميلى أخر وإذا رسب به الطالب لا يمكن أن يدخل امتحانات الفصل الدراسي الثاني».وأشار إلى أن الطالب الذى لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية، ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر؛ عليه التقدم لامتحان تكميلي، ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني، في المواد التي تسببت في ذلك.وأكد الدكتور رضا حجازي أن درجات امتحان الفصل الدراسي الأول، لا تضاف إلى المجموع الكلى فى نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.