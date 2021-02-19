باكستان تؤكد أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع فيتنام

أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الجمعة، أهمية تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين بلاده وفيتنام.جاء ذلك خلال لقاء أجراه علوي، اليوم الجمعة، مع السفيرة الباكستانية لدى فيتنام ثمينة مهتاب، في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام أباد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية على موقعها الإلكتروني.وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس باكستان أن بلاده تولي اهتماما بالغا لعلاقاتها مع فيتنام، وحث سفيرته على بذل الجهود لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع فيتنام.وأشار عارف علوي إلى أن بلاده قدمت فرصا استثمارية هائلة لمجتمع الأعمال الفيتنامي.