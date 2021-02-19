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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة تركية تدفع الخطوط التونسية للدخول في إضراب مفتوح

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:32 م
الخطوط الجوية التونسية
الخطوط الجوية التونسية
مروة عنبر
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دخلت نقابات الخطوط الجوية التونسية، اليوم الجمعة، في إضراب مفتوح، وتوقف حركة النقل الجوي وكافة الرحلات حتى الداخلية منها.

وأفادت مصادر محلية بأن السبب وراء هذا الإضراب هو قيام شركة تاف التركية المستغلة لمطار النفيضة بالتحفظ على جميع الحسابات البنكية لمجمع الخطوط التونسية.

وتقدر المستحقات لدى الشركة التركية بنحو 267 مليار دينار تونسي، أى ما يعادل 80 مليون يورو، وفقا للخطوط التونسية.

من جانبها، قالت الشركة التركية إن المبلغ يمثل ديونا تجارية خاصة بمطار النفيضة والمنستير، وقد تراكمت لمدة سنوات، مطالبة الخطوط التونسية بتسديد ولو جزء من ديونها، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.

يذكر أن مطار تونس قرطاج شهد منذ ساعات الصباح الأولى تعطلا في بعض الخدمات، ودخول أعوان المطار التابعين لشركة الخطوط التونسية في إضراب تحول إلى اعتصام مفتوح بالمطار للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

من جانبه، أعرب أمين عام الاتحاد عن دعمه ومساندة اتحاد الشغل لهذا التحرك الهادف لإنقاذ الناقلة الجوية من الإفلاس، وبيع رأس المال الوطني.

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