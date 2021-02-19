مواعيد امتحانات التعليم الفني 2021

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قرارات وزارة التربية والتعليم لتحديد موعيد امتحانات التعليم الفني 2021

تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص على وقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات التعليم الفني 2021، وكان من المقرر إجراء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الحالي 2021، بداية من 19 مايو، وذلك بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي، وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.ونظرًا لإستمرار عمليات البحث على محركات الإنترنت " جوجل " من قبل أولياء الأمور والطلاب، يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص مواعيد امتحانات التعليم الفني 2021، وذلك وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إدارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.وتدرس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع المديريات التعليمية البدائل المختلفة أداء امتحانات النقل في التعليم الفني، بالإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية، وذلك بعد أن عادت حالات الإصابه بفيروس كورونا القاتل في الإرتفاع مرة أخرى، وأصبح أشد شراسة وأسرع في الإنتشار، وتقوم الوزارة بدراسة الموقف بأسلوبها وتوجيهاتها التي وردت في المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بالإلتزام بالقرارات التالية:1 - خفض عدد أيام الامتحانات للحد الأدنى، خوفًا على صحة الطلاب من عدوى فيروس كورونا المستجد.2 - إجراء امتحانات المواد التي لا تدخل في المجموع من خلال حل الامتحان بالمنزل، للحد من انتشار عدوى كورونا القاتل.3 - تقسيم عدد أيام الأسبوع على امتحانات كل من الصف الأول والصف الثاني لتسهيل تطبيق الإجراءات الاحترازية.4 - خفض عدد الساعات المخصصة لأداء الامتحانات والاعتماد على أسئلة الاختيار من متعدد إعادة الترتيب بقدر الإمكان.أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد امتحانات التعليم الفني 2021، والذي تم تعديلة بعد ما كان من المقرر أن يكون بداية من 19 يونيو 2021 القادم، موضحًا أنه سيتم تحديد موعد جديد لا يكون قبل شهر يوليو المقبل.