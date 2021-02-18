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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفصل الدراسى الأول 2021

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:56 ص
جريدة الدستور
محمد عبدالعزيز
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كشفت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى نظام وطريقة امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انعقادها خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي والتي تقرر أن تكون خلال الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021.

طريقة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي


ومن المقرر أن تعقد الامتحانات بشكل إلكتروني بنظام التابلت لمن سُلم لهم الجهاز خلال الفترة الماضية، أما الفئة الثانية وهم الورقي تقرر أن يكون لهم لجان مراقبة خاصة ومعززة بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيرس كورونا، كلٌ حسب الجدول المرفق للامتحانات.

نظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 


وقررت وزارة التربية والتعليم أن يؤدي الطلاب تلك الامتحانات بكشل إلكتروني من المنزل آخر كل شهر بداية من مارس وحتى مايو المقبل، وذلك بدلًا من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١
يمكنك الآن التعرف على مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021 من خلال جدول مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الترم الأول المطروح أسفل المقال المعلن رسميًا.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول


اليوم والتاريخالفترةوقت الإجابةالمادة زمن الإجابة
السبت 27-2-2021الأولى
الثانية		9.00 إلى 10.30
11.30 إلى 12.15		اللغة العربية
الأحياء		90 دقيقة
45 دقيقة
الاتنين 1-3-2021الأولى
الثانية		9.00 إلى 10.15
11.30 إلى 12.15		اللغة الأجنبية الأولى
الجغرافيا		75 دقيقة
45 دقيقة
الأربعاء 3-3-2021الأولى
الثانية		9.00 إلى 10.30
11.30 إلى 12.15		الرياضيات
اللغة الأجنبية الثانية
90 دقيقة
45 دقيقة
السبت 6-3-2021الأولى
الثانية		9.00 إلى 10.45
11.00 إلى 12.45		الفلسفة والمنطق
الفيزياء		45 دقيقة
45 دقيقة
الاتنين 8-3-2021الأولى
الثانية		9.00 إلى 10.45
11.00 إلى 12.45		التاريخ 
الكيمياء		45 دقيقة
45 دقيقة


جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول


اليوم والتاريخالفترةوقت الإجابةالشعبةالمادةزمن الإجابة
الأحد 28-2-2021الأولى
الثانية		9.00 إلى 10.30
11.30 إلى 1.00		عام
عام		اللغة العربية
الجبر والتفاضل		90 دقيقة
90 دقيقة
الثلاثاء 2-3-2021الأولى
الثانية		9.00 إلى 10.00
9.00 إلى 10.00		علمي 
أدبي		الأحياء
الفلسفة والمنطق		60 دقيقة
60 دقيقة
الخميس 4-3-2021الأولى
الثانية		9.00 إلى 10.00
11.00 إلى 12.00		عام
أدبي		اللغة الأجنبية الثانية
علم الاجتماع والنفس		60 دقيقة
60 دقيقة
الأحد 7-3-2021الأولى
الثانية		9.00 إلى 10.00
9.00 إلى 10.00		علمي
أدبي		الفيزياء
التاريخ		60 دقيقة
60 دقيقة
الثلاثاء 9-3-2021الأولى
الثانية		9.00 إلى 10.30
11.30 إلى 12.30		عام
علمي		اللغة الأجنبية الأولى
الكيمياء		90 دقيقة
60 دقيقة
الخميس 11-3-2021الأولى
الثانية		9.00 إلى 10.15
9.00 إلى 11.00		علمي
أدبي		التطبيفات الرياضية
الجغرافيا		75 دقيقة
60 دقيقة

جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفصل الدراسى الأول 2021
جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفصل الدراسى الأول 2021
جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفصل الدراسى الأول 2021
جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفصل الدراسى الأول 2021

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