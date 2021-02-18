جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفصل الدراسى الأول 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى نظام وطريقة امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انعقادها خلال الفترة المقبلة.





ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي والتي تقرر أن تكون خلال الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021.





طريقة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي





ومن المقرر أن تعقد الامتحانات بشكل إلكتروني بنظام التابلت لمن سُلم لهم الجهاز خلال الفترة الماضية، أما الفئة الثانية وهم الورقي تقرر أن يكون لهم لجان مراقبة خاصة ومعززة بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيرس كورونا، كلٌ حسب الجدول المرفق للامتحانات.





نظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني





وقررت وزارة التربية والتعليم أن يؤدي الطلاب تلك الامتحانات بكشل إلكتروني من المنزل آخر كل شهر بداية من مارس وحتى مايو المقبل، وذلك بدلًا من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.





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يمكنك الآن التعرف على مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021 من خلال جدول مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الترم الأول المطروح أسفل المقال المعلن رسميًا.





جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول



