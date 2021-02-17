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محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:07 م
امتحانات
امتحانات
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين خاصة أولياء الأمور والطلاب والطالبات عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021، في ضوء الاستعداد لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 20202021.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021

وننشر هنا في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعه اليوم الاربعاء 17-2-2021، موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021، والذي تم اعلانه وفقا لما نشرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيكون في يوم 29-5-2021، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي التي تم الإعلان عنها في بداية انطلاق العام الدراسي.

تشديدات وتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني


وجاءت تشديدات وتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الدبلومات الفنية في النقاط التالية:-

1 - مراجعة وتدقيق بيانات طلاب الدبلومات الفنية مع استكمال الملف الإلكتروني للطلاب مشتملا على الصورة الشخصية للطالب.
2 - نبهت على الطلاب وشددت على ضرورة الخصول على الكود السري الخاص بهم من المدرسة، قبل بداية تعبئة البيانات الخاصة به في الاستمارة المعدة للامتحانات.
3 - يستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط الآتي لتعبئة الاستمارة (moe-register.emis.gov.eg).
4 - يمكن للطلاب التسجيل الإلكترونى، الذي سيكون مختلفا من هذا العام حيث يتم باستخدام البريد الإلكترونى الرسمي للطالب والذى يستطيع الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسي الإلكترونى والموحد والمتوفر لجميع طلاب الدبلومات الفنية.
5 - شددت بضرورة الانتهاء من تعبئة وملء الاستمارة الخاصة بالطلاب لدخول الامتحانات، والتي بدأ فتح الباب لتعبئتها، يوم 10 يناير الماضي.

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6 - ناشدت الطلاب بضرورة التأكد من صحة وسلامة البيانات التي قام الطالب بملئها
7 - في حالة وجود أخطاء يرجع للمدرسة التابع لها، ويتحدث مع الإدارة لتصحيح الأخطاء.
8 - ضرورة تسليم الصور الشخصية المطلوبة 4 في 6 بخلفية بيضاء، شريطة أن يقوم الاستديو الذي يقوم الطالب بالتصوير فيه بطباعة اسم الطالب رباعيا علي الشريط الأبيض أسفل إطار الصورة الشخصية.

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