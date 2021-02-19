رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طريقة عمل الدونات بطريقة الشيف سالي فؤاد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:55 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
طباعة
الدونات من الحلويات الغربية الرائعة ويعشقها الكثيرون لمذاقها الرائع وسهولة تحضيرها، ولأنها خفيفة على المعدة، كما يحبها الأطفال بمختلف أشكالها، تقدم "الدستور" اليوم طريقة عمل الدونات بطريقة الشيف سالي فؤاد.

طريقة عمل الدونات بطريقة الشيف سالي فؤاد

مقادير عمل الدونات
- الحليب: 1 كوب دافئ.
- الخميرة: 2ملعقة كبيرة.
- السكر: نصف كوب.
- الزبدة: ربع كوب سائلة.
- الزيت: ربع كوب.
- البيض: 1 حبة.
- أصفر بيض: 2 حبة.
- فانيليا: 1 ملعقة صغيرة.
- رشة ملح
- الدقيق: 6 أكواب.

زينة الدونات على طريقة سالي فؤاد

- شيكولاتة بيضاء مذابة.
- الوان شيكولاتة.
- فارماسيل واسبرينكلز.

قد يهمك.. طريقة عمل العيش السوري الصاج في المنزل

طريقة تحضير الدونات

- يخلط اللبن والماء والخميرة والسكر والبيض وصفار البيض جيدا.

- ثم يضاف كوب واحد من الدقيق وتقلب جيدا بملعقة خشبية.

- ثم يترك الخليط ليختمر مدة ½ ساعة، وممكن عدم تركه ليخمر والبدء في الخطوة التالية مباشرة.

- يضاف الزبدة والفانيلا وتقلب جيدا، ثم يضاف باقي الدقيق والملح وتعجن جيدا.العجينة بتكون متماسكة ولكن طرية.

- يفضل عجنها جيدا جدا حتى تصبح عجينة ملساء ولينة جدا حوالي 10 دقائق.

- تغطى العجينة يفضل بكلينج فيلم او كيس نايلون وتترك لتخمر لمدة ساعة.

- يراعى عدم تركها تنتفخ اكثر من ساعة، لانها ستنتفخ ثم ستهبط ويمكن عجنها مرة اخرى.

- تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق مع مراعاة عدم الافراط في رش الدقيق.

- تقطع بقطاعة الدونتس او بقطاعة دائرية كبيرة وقطاعة اخرى صغيرة من المنتصف.

- تغطى بكيس نايلون وتترك اشكال الدونتس لتختمر لمدة ساعة اخرى.

- تحمر الدونتس في زيت دافئ وليس ساخن، من كلا الجانبين حتى اللون الذهبي ويراعى عند اخذها للتحمير، الا نحملها باليد، ولكن نحملها بملعقة عريضة.

- تصفي علي مناديل او ورق مطبخ وتترك لتبرد تماما قبل التزيين.

قد يهمك.. طريقة عمل البسبوسة بدقيق السميد

طريقة تزيين الدونتس 

- تلون الشيكولاتة حسب الرغبة.

تغمس الدونتس في الشيكولاتة و، ثم يرش عليها الفارماسيل، وتقدم.

طريقة تلوين الشيكولاتة للدونات 

- تقسم الشيكولاتة في عده بولات ثم نخلط معها الوان طعام مختلفة وضروري نستخدم الوان الزيت المخصصة للطعام لضمان عدم تخريز الشيكولاتة.

- يمكن تزيينها بالسكر البودرة المخلوط بقليل من الماء الساخن ولون غذائي وممكن اي نكهة حسب الرغبة ويقلب جيدا، ثم يستخدم لتزيين الدونتس.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

مخرج «السرب» يكشف موعد عرضه

الصور

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشاريع «حياة كريمة» بمركز الفتح

الأكثر قراءة

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

«الري»: أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة اليوم وحتى الأحد

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

مواعيد امتحانات التعليم الفني 2021

دراسة: الدول الغنية شهدت انخفاضا أكبر في معدلات الإصابة بكورونا

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة للفصل الدراسي الأول 2021

نماذج امتحانات الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

النخبة تطرح كتاب «تحولات أنكيدو» للعراقي أحمد خلف

«مكاسب خاسرة وعلى حافة الدنيا» أحدث إصدارات دار النسيم للنشر

مدينة العجائب على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

«الرافدين» تطرح محاورات جوته مع إيكرمان وسوريت بالعربية