طريقة عمل الدونات بطريقة الشيف سالي فؤاد
الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:55 م
سلمى بدرطباعة
الدونات من الحلويات الغربية الرائعة ويعشقها الكثيرون لمذاقها الرائع وسهولة تحضيرها، ولأنها خفيفة على المعدة، كما يحبها الأطفال بمختلف أشكالها، تقدم "الدستور" اليوم طريقة عمل الدونات بطريقة الشيف سالي فؤاد.
- الوان شيكولاتة.
- فارماسيل واسبرينكلز.
- ثم يضاف كوب واحد من الدقيق وتقلب جيدا بملعقة خشبية.
- ثم يترك الخليط ليختمر مدة ½ ساعة، وممكن عدم تركه ليخمر والبدء في الخطوة التالية مباشرة.
- يضاف الزبدة والفانيلا وتقلب جيدا، ثم يضاف باقي الدقيق والملح وتعجن جيدا.العجينة بتكون متماسكة ولكن طرية.
- تغطى العجينة يفضل بكلينج فيلم او كيس نايلون وتترك لتخمر لمدة ساعة.
- يراعى عدم تركها تنتفخ اكثر من ساعة، لانها ستنتفخ ثم ستهبط ويمكن عجنها مرة اخرى.
- تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق مع مراعاة عدم الافراط في رش الدقيق.
- تقطع بقطاعة الدونتس او بقطاعة دائرية كبيرة وقطاعة اخرى صغيرة من المنتصف.
- تغطى بكيس نايلون وتترك اشكال الدونتس لتختمر لمدة ساعة اخرى.
- تحمر الدونتس في زيت دافئ وليس ساخن، من كلا الجانبين حتى اللون الذهبي ويراعى عند اخذها للتحمير، الا نحملها باليد، ولكن نحملها بملعقة عريضة.
- تصفي علي مناديل او ورق مطبخ وتترك لتبرد تماما قبل التزيين.
تغمس الدونتس في الشيكولاتة و، ثم يرش عليها الفارماسيل، وتقدم.
- يمكن تزيينها بالسكر البودرة المخلوط بقليل من الماء الساخن ولون غذائي وممكن اي نكهة حسب الرغبة ويقلب جيدا، ثم يستخدم لتزيين الدونتس.
طريقة عمل الدونات بطريقة الشيف سالي فؤاد
مقادير عمل الدونات
- الحليب: 1 كوب دافئ.
- الخميرة: 2ملعقة كبيرة.
- السكر: نصف كوب.
- الزبدة: ربع كوب سائلة.
- الزيت: ربع كوب.
- البيض: 1 حبة.
- أصفر بيض: 2 حبة.
- فانيليا: 1 ملعقة صغيرة.
- رشة ملح
- الدقيق: 6 أكواب.
- الخميرة: 2ملعقة كبيرة.
- السكر: نصف كوب.
- الزبدة: ربع كوب سائلة.
- الزيت: ربع كوب.
- البيض: 1 حبة.
- أصفر بيض: 2 حبة.
- فانيليا: 1 ملعقة صغيرة.
- رشة ملح
- الدقيق: 6 أكواب.
زينة الدونات على طريقة سالي فؤاد- شيكولاتة بيضاء مذابة.
- الوان شيكولاتة.
- فارماسيل واسبرينكلز.
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طريقة تحضير الدونات
- يخلط اللبن والماء والخميرة والسكر والبيض وصفار البيض جيدا.
- ثم يضاف كوب واحد من الدقيق وتقلب جيدا بملعقة خشبية.
- ثم يترك الخليط ليختمر مدة ½ ساعة، وممكن عدم تركه ليخمر والبدء في الخطوة التالية مباشرة.
- يضاف الزبدة والفانيلا وتقلب جيدا، ثم يضاف باقي الدقيق والملح وتعجن جيدا.العجينة بتكون متماسكة ولكن طرية.
- يفضل عجنها جيدا جدا حتى تصبح عجينة ملساء ولينة جدا حوالي 10 دقائق.
- تغطى العجينة يفضل بكلينج فيلم او كيس نايلون وتترك لتخمر لمدة ساعة.
- يراعى عدم تركها تنتفخ اكثر من ساعة، لانها ستنتفخ ثم ستهبط ويمكن عجنها مرة اخرى.
- تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق مع مراعاة عدم الافراط في رش الدقيق.
- تقطع بقطاعة الدونتس او بقطاعة دائرية كبيرة وقطاعة اخرى صغيرة من المنتصف.
- تغطى بكيس نايلون وتترك اشكال الدونتس لتختمر لمدة ساعة اخرى.
- تحمر الدونتس في زيت دافئ وليس ساخن، من كلا الجانبين حتى اللون الذهبي ويراعى عند اخذها للتحمير، الا نحملها باليد، ولكن نحملها بملعقة عريضة.
- تصفي علي مناديل او ورق مطبخ وتترك لتبرد تماما قبل التزيين.
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طريقة تزيين الدونتس
- تلون الشيكولاتة حسب الرغبة.
تغمس الدونتس في الشيكولاتة و، ثم يرش عليها الفارماسيل، وتقدم.
طريقة تلوين الشيكولاتة للدونات- تقسم الشيكولاتة في عده بولات ثم نخلط معها الوان طعام مختلفة وضروري نستخدم الوان الزيت المخصصة للطعام لضمان عدم تخريز الشيكولاتة.
- يمكن تزيينها بالسكر البودرة المخلوط بقليل من الماء الساخن ولون غذائي وممكن اي نكهة حسب الرغبة ويقلب جيدا، ثم يستخدم لتزيين الدونتس.