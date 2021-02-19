طريقة عمل الدونات بطريقة الشيف سالي فؤاد

مقادير عمل الدونات

- الحليب: 1 كوب دافئ.

- الخميرة: 2ملعقة كبيرة.

- السكر: نصف كوب.

- الزبدة: ربع كوب سائلة.

- الزيت: ربع كوب.

- البيض: 1 حبة.

- أصفر بيض: 2 حبة.

- فانيليا: 1 ملعقة صغيرة.

- رشة ملح

- الدقيق: 6 أكواب.





زينة الدونات على طريقة سالي فؤاد - شيكولاتة بيضاء مذابة.

- الوان شيكولاتة.

- فارماسيل واسبرينكلز.

- شيكولاتة بيضاء مذابة.- الوان شيكولاتة.- فارماسيل واسبرينكلز. قد يهمك.. طريقة عمل العيش السوري الصاج في المنزل طريقة تحضير الدونات

- يخلط اللبن والماء والخميرة والسكر والبيض وصفار البيض جيدا.



- ثم يضاف كوب واحد من الدقيق وتقلب جيدا بملعقة خشبية.



- ثم يترك الخليط ليختمر مدة ½ ساعة، وممكن عدم تركه ليخمر والبدء في الخطوة التالية مباشرة.



- يضاف الزبدة والفانيلا وتقلب جيدا، ثم يضاف باقي الدقيق والملح وتعجن جيدا.العجينة بتكون متماسكة ولكن طرية.





- يفضل عجنها جيدا جدا حتى تصبح عجينة ملساء ولينة جدا حوالي 10 دقائق.



- تغطى العجينة يفضل بكلينج فيلم او كيس نايلون وتترك لتخمر لمدة ساعة.



- يراعى عدم تركها تنتفخ اكثر من ساعة، لانها ستنتفخ ثم ستهبط ويمكن عجنها مرة اخرى.



- تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق مع مراعاة عدم الافراط في رش الدقيق.



- تقطع بقطاعة الدونتس او بقطاعة دائرية كبيرة وقطاعة اخرى صغيرة من المنتصف.



- تغطى بكيس نايلون وتترك اشكال الدونتس لتختمر لمدة ساعة اخرى.



- تحمر الدونتس في زيت دافئ وليس ساخن، من كلا الجانبين حتى اللون الذهبي ويراعى عند اخذها للتحمير، الا نحملها باليد، ولكن نحملها بملعقة عريضة.



- تصفي علي مناديل او ورق مطبخ وتترك لتبرد تماما قبل التزيين.



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- تلون الشيكولاتة حسب الرغبة.



تغمس الدونتس في الشيكولاتة و، ثم يرش عليها الفارماسيل، وتقدم.



طريقة تلوين الشيكولاتة للدونات - تقسم الشيكولاتة في عده بولات ثم نخلط معها الوان طعام مختلفة وضروري نستخدم الوان الزيت المخصصة للطعام لضمان عدم تخريز الشيكولاتة.



- يمكن تزيينها بالسكر البودرة المخلوط بقليل من الماء الساخن ولون غذائي وممكن اي نكهة حسب الرغبة ويقلب جيدا، ثم يستخدم لتزيين الدونتس.