طريقة عمل العيش السوري في المنزل بأقل التكاليف

طريقة عمل العيش السوري

ي الكثير من الاطعمة والسندويتشات مثل الشاورما بجميع انواعها وسندويتشات الفاهيتا وسندويتشات الشيش طاووق وسندويتشات الكريب، فضلا عن استعماله بمفرده مع وصصات الحلويات المختلفة مثل الشيكولاتة والكريمة والفراولة للتحلية.



مقادير العيش السوري



- ماء دافئ: ثلثان الكوب.

- سكر: 1 ملعقة صغيرة.

- طحين: ثلاث أرباع الكوب.

- خميرة: 1 ملعقة صغيرة.

- الزيت النباتي: نصف كوب.

- ملح: نصف ملعقة صغيرة.



طريقة تحضير العيش السوري

- اخلطي الطحين مع الملح ثم اصنعي حفرة في وسط الخليط.

- أضيفي في الحفرة الخميرة والسكر والماء ثم اعجني المزيج.

- قسمي العجين إلى 6 كرات ثم ادهني الكرات بالزيت النباتي واتركيها مغطاة في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة حتى يتضاعف حجمها.

- مدي كل كرة عجين على سطح مرشوش طحين لسماكة رفيعة جدًا واتركيها لترتاح.

- سخني صاج أو مقلاة واسعة على حرارة عالية.

- ادهني وجه العجين الممدود بالزيت بواسطة فرشاة وضعي العجين من السطح المدهون زيت في المقلاة الساخنة واتركيها لمدة 30 ثانية حتى تتحمر ثم اقلبيها على الجهة الأخرى حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.

- ضعي الخبز في صينية وغطيها بمنشفة المطبخ حتى لا تنشف ويبقى الخبز طري.





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