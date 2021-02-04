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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة عمل العيش السوري في المنزل بأقل التكاليف

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:01 م
العيش السوري
العيش السوري
سلمى بدر
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تقدم "الدستور" اليوم طريقة عمل العيش السوري الذي يعتبر واحد من أنواع العيش الذى انتشر فى الأونة الأخيرة، ويحبه العديد من الأشخاص مع مختلف الأطعمة، ويمكن لكل سيدة التعرف على طريقة عمل العيش السوري فى المنزل بأقل المكونات وبخطوات سهلة مثل الموجود تماما في المحلات.

طريقة عمل العيش السوري 

ويمكن استخدام العيش السوري في الكثير من الاطعمة والسندويتشات مثل الشاورما بجميع انواعها وسندويتشات الفاهيتا وسندويتشات الشيش طاووق وسندويتشات الكريب، فضلا عن استعماله بمفرده مع وصصات الحلويات المختلفة مثل الشيكولاتة والكريمة والفراولة للتحلية.

مقادير العيش السوري


- ماء دافئ: ثلثان الكوب.
- سكر: 1 ملعقة صغيرة.
- طحين: ثلاث أرباع الكوب.
- خميرة: 1 ملعقة صغيرة.
- الزيت النباتي: نصف كوب.
- ملح: نصف ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير العيش السوري 

- اخلطي الطحين مع الملح ثم اصنعي حفرة في وسط الخليط.
- أضيفي في الحفرة الخميرة والسكر والماء ثم اعجني المزيج.
- قسمي العجين إلى 6 كرات ثم ادهني الكرات بالزيت النباتي واتركيها مغطاة في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة حتى يتضاعف حجمها.
- مدي كل كرة عجين على سطح مرشوش طحين لسماكة رفيعة جدًا واتركيها لترتاح.
- سخني صاج أو مقلاة واسعة على حرارة عالية.
- ادهني وجه العجين الممدود بالزيت بواسطة فرشاة وضعي العجين من السطح المدهون زيت في المقلاة الساخنة واتركيها لمدة 30 ثانية حتى تتحمر ثم اقلبيها على الجهة الأخرى حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.
- ضعي الخبز في صينية وغطيها بمنشفة المطبخ حتى لا تنشف ويبقى الخبز طري.

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