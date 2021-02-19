أنقرة تتحرك قضائيا في أمريكا لإعادتها إلى برنامج «F35»

بدأت أنقرة التحرك قضائيا في الولايات المتحدة بهدف العودة إلى برنامج المقاتلة «F35»، الذي أبعدت عنه، جراء مخاوف واشنطن من مسألة شراء منظومة «أس 400» الروسية.وأفادت وكال الأنباء «رويترز»، اليوم الجمعة، بأن أنقرة أوكلت شركة في واشنطن لإطلاق حملة ضغط من أجل إعادة قبولها في برنامج المقاتلات الأمريكية، بعد أن تم تعليقه بسبب شراء دفاعات جوية روسية.وأوضحت الوكالة، أن أنقرة أبرمت العقد مع شركة المحاماة «Arnold & Porter»، لمدة ستة أشهر بقيمة 750 ألف دولار بدءًا من الشهر الجاري.ووقع العقد من الجانب التركي، شركة الصناعات الدفاعية المرتبطة بالرئاسة.واعتبرت أنقرة، أن إزالتها من البرنامج أمر غير عادل، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات سابقة إنه يأمل في تحقيق نتائج إيجابية حول هذا الملف في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.يذكر أنه رغم شطب تركيا من البرنامج وفرض عقوبات شركة الصناعات الدفاعية التركية في ديسمبر الماضي، إلا أن البنتاجون أكد أنه سيواصل الاعتماد على المقاولين الأتراك في المكونات الرئيسية لـ«F-35».وبدأ التوتر بين البلدين حول هذا الملف، على خلفية شراء أنقرة لمنظومة أس 400 الدفاعية، في يوليو الماضي، وقد قوبلت تلك الخطوة باستياء كبير من قبل حلفائها في حلف شمال الأطلسي.وأعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من خرق معلومات تكنولوجية حساسة، في حال استخدام المنظومة مع معدات غربية، مثل مقاتلة إف-35 الجديدة.