رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أنقرة تتحرك قضائيا في أمريكا لإعادتها إلى برنامج «F35»

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:10 م
برنامج «F35
برنامج «F35
مروة عنبر
طباعة
بدأت أنقرة التحرك قضائيا في الولايات المتحدة بهدف العودة إلى برنامج المقاتلة «F35»، الذي أبعدت عنه، جراء مخاوف واشنطن من مسألة شراء منظومة «أس 400» الروسية.

وأفادت وكال الأنباء «رويترز»، اليوم الجمعة، بأن أنقرة أوكلت شركة في واشنطن لإطلاق حملة ضغط من أجل إعادة قبولها في برنامج المقاتلات الأمريكية، بعد أن تم تعليقه بسبب شراء دفاعات جوية روسية.

وأوضحت الوكالة، أن أنقرة أبرمت العقد مع شركة المحاماة «Arnold & Porter»، لمدة ستة أشهر بقيمة 750 ألف دولار بدءًا من الشهر الجاري.

ووقع العقد من الجانب التركي، شركة الصناعات الدفاعية المرتبطة بالرئاسة.

واعتبرت أنقرة، أن إزالتها من البرنامج أمر غير عادل، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات سابقة إنه يأمل في تحقيق نتائج إيجابية حول هذا الملف في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يذكر أنه رغم شطب تركيا من البرنامج وفرض عقوبات شركة الصناعات الدفاعية التركية في ديسمبر الماضي، إلا أن البنتاجون أكد أنه سيواصل الاعتماد على المقاولين الأتراك في المكونات الرئيسية لـ«F-35».

وبدأ التوتر بين البلدين حول هذا الملف، على خلفية شراء أنقرة لمنظومة أس 400 الدفاعية، في يوليو الماضي، وقد قوبلت تلك الخطوة باستياء كبير من قبل حلفائها في حلف شمال الأطلسي.

وأعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من خرق معلومات تكنولوجية حساسة، في حال استخدام المنظومة مع معدات غربية، مثل مقاتلة إف-35 الجديدة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

وقف برنامج تامر أمين واستدعائه للتحقيق بالأعلى للإعلام

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

الصور

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشاريع «حياة كريمة» بمركز الفتح

image description

محافظ أسيوط يلتقي شباب مبادرة «YLY»

الأكثر قراءة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

«الري»: أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة اليوم وحتى الأحد

حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 19-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

نماذج امتحانات الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

منظمات تنموية في ألمانيا ترحب بدعم بايدن لحملة التطعيم العالمية

قيود جديدة في مومباي بالهند بعد تزايد إصابات كورونا

اليابان: تراجع إصدار جوازات السفر 70% وسط جائحة كورونا

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

«عجائب وغرائب علمية» جديد كتاب اليوم الطبي

الخميس.. مناقشة رواية «كقطة تعبر الطريق» أونلاين

مناقشات كتب وورش فنية بـ «ثقافة الجيزة»

«قصور ثقافة القليوبية» تنظم أنشطة وورش «أونلاين»