نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الموحدة لجميع المواد الترم الاول 2021:



اقرأ أيضا: ننشر مواصفات امتحان الشهادة الإعدادية 2021 قرارات وزير التربية والتعليم اليوم عن امتحانات النقل | الإعدادية والثانوية نظام التعليم الجديد ويعد هذا العام الدراسي2020-2021 بمثابة عام استثنائي نظرًا لظروف ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا المستجد على المستوي العالمي، لذلك لجأت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى النظام الموحد للامتحانات والذي يعتبر فريدًا من نوعة، ونظرًا لتطبيقة لأول مرة في المنظومة التعليمية المصرية.



نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الموحدة لجميع المواد الترم الاول 2021 ونقدم بعض نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الموحدة لجميع المواد الترم الاول 2021، لطلاب الصف الرابع الإبتدائي، وذلك بهدف التدريب عليه قبل خوض الامتحان الرسمي.



ويعد هذا العام الدراسي2020-2021 بمثابة عام استثنائي نظرًا لظروف ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا المستجد على المستوي العالمي، لذلك لجأت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى النظام الموحد للامتحانات والذي يعتبر فريدًا من نوعة، ونظرًا لتطبيقة لأول مرة في المنظومة التعليمية المصرية.ونقدم بعض نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الموحدة لجميع المواد الترم الاول 2021، لطلاب الصف الرابع الإبتدائي، وذلك بهدف التدريب عليه قبل خوض الامتحان الرسمي.

تصدرت مؤشرات محرك " جوجل " ومنصات التواصل الاجتماعي، البحث حول نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الموحدة لجميع المواد الترم الاول 2021، من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الرابع الابتدائي، وذلك بعد قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الصف الابتدائي 2021، برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، تنفيذًا لتوجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتأتي هذه القرارات تنفيذًا للإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا بين الطلاب.وفي هذا الصدد " يقدم موقع "الدستور" بعض نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الموحدة لجميع المواد الترم الاول 2021، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ أيام، أن الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، سيتم امتحان كل صف منهم في جميع المواد في يوم واحد، من خلال امتحان متعدد التخصصات يشمل كل المواد، بحيث يكون هناك سؤال أو اثنين عن كل مادة في نفس الامتحان.وسوف يمتحن طلاب النقل في ورقة امتحانية واحدة لكل المواد، وفي يوم واحد فقط لكل صف دراسي، بحيث يكون الامتحان شاملا وعلى أساسه سيتم احتساب درجات الطالب في الترم الأول 2021.