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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ننشر مواصفات امتحان الشهادة الإعدادية 2021

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:09 م
امتحان
امتحان
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان الشهادة الإعدادية، والمقرر أنه يُعقد مجمع (متعدد التخصصات) في المواد الأساسية يوم الأحد 7 مارس 2021 بنفس الضوابط المقررة بعقد امتحانات التيرم الأول لهذا العام.

مواصفات امتحان الشهادة الإعدادية


وتتضمن مواصفات امتحان الشهادة الإعدادية الأسئلة الامتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية ما يلي (٣٥ سؤالا بمجموع ٢٨٠ درجة موزعة كالتالي (اللغة العربية ١٠ سؤال بـ٨٠ درجة، الرياضيات الجبر والهندسة، ٨ أسئلة بـ٦٠ درجة، العلوم ٦ أسئلة بـ٤٠ درجة، اللغة الإنجليزية ٦ أسئلة بـ٦٠ درجة، الدراسات الاجتماعية ٥ أسئلة بـ٤٠ درجة) ليبلغ إجمالي الأسئلة ٣٥ سؤالا بـ٢٨٠ درجة.

وأشارت ضوابط عقد الامتحانات للشهادة الإعدادية، أن يُعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.

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وأوضحت الوزارة أن الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في مادة أو أكثر علية التقدم لامتحان تكميلي ويُعد هذا الامتحان شرطًا أساسيا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

كما يُحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام فني) وفق تلك الدرجات.

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