الولايات المتحدة تسجل 69 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة 69 ألفا و230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2542 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة، أن إجمالي حصيلة الإصابات في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة وحتى الآن قد وصل إلى 27 مليونا و896 ألفا و42 إصابة مؤكدة بالفيروس، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 493 ألفا و82 وفاة.يذكر أنه تم توزيع 73 مليونا و377 ألفا و450 جرعة لقاح ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما تم إعطاء 57 مليونا و737 ألفا و767 مواطنا جرعة لقاح حتى الآن،وفقا لما أعلنته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.