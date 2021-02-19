سعر الدولار اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 فى مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 في مصر



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى





15.57 جنيه للشراء.



15.67 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 15.57 جنيه للشراء.



15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عوده 15.59 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.57 جنيه.



15.69 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.67 جنيه.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.59 جنيه للشراء



15.69 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.58 جنيه للشراء.



15.68 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.59 جنيه للشراء.



15.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.59 جنيه للشراء.



15.69 جنيه للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم



وعلى المستوى الإقليمي ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، داخل السوق السوداء، حيث بلغ متوسط سعر الدولار في السودان 365 جنيهًا مقابل 350 في تعاملات أمس الأربعاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.



فيما استقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء، و55.27 جنيه للبيع.



وقفز التضخم السنوي في السودان إلى أعلى مستوى خلال عقود، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلد الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.





وعلى المستوى الإقليمي ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، داخل السوق السوداء، حيث بلغ متوسط سعر الدولار في السودان 365 جنيهًا مقابل 350 في تعاملات أمس الأربعاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.فيما استقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء، و55.27 جنيه للبيع.وقفز التضخم السنوي في السودان إلى أعلى مستوى خلال عقود، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلد الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة. 15.69 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.67 جنيه.15.59 جنيه للشراء15.69 جنيه للبيع15.58 جنيه للشراء.15.68 جنيه للبيع.15.59 جنيه للشراء.15.69 جنيه للبيع.15.59 جنيه للشراء.15.69 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار ارتفاعا أمام الجنيه المصري، خلال بداية التعاملات اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، وذلك بالتزامن مع العطلات الرسمية في البنوك المصرية وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 19 فبراير في البنك المركزي المصري 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو 12 قرشًا أمام الجنيه المصري منذ بداية فبراير الجاري، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.15.58 جنيه للشراء.15.68 جنيه للبيع.