كاتدرائية العذراء مريم تطلق نظام حجز القداسات بصوم يونان

أطلقت كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان نظام الحجز المسبق لقداسات صوم يونان المقدس، والذي يستمر على مدار 3 أيام ابتداء من 22 فبراير الجاري.وأشارت الكنيسة في بيانها إلى أنها خلال فترة صوم يونان سوف يتم تكثيف الصلوات لقداسين يوميًا، لإتاحة الفرصة للجميع للحضور للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.