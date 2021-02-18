أحمد بلال يعتذر إلى مصطفى محمد وينهي الأزمة

تقدم أحمد بلال، نجم هجوم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالاعتذار وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك المُعار غلى صفوف جالطه سراي التركي.





وكان أحمد بلال رد على سؤال في إحدى القنوات الفضائية بشأن تألق مصطفى محمد مع فريقه الجديد، قائلا إنه لا يتابع الدوري التركي، الأمر الذي اعتبرته الجماهير تجاهل وتقليل من المهاجم.





وأعرب مصطفى محمد عن غضبه الشديد من تصريحات أحمد بلال بطريقة غير مباشرة، مطالبا من منتقديه الالتزام بآداب النقد وعدم التجاوز في حقه.