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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

يمتلكون قلب حنون.. مميزات مواليد برج الميزان

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:03 م
برج الميزان
برج الميزان
سلمى بدر
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يمتلك مواليد برج الميزان الكثير من المميزات والصفات التي تميزهم عن غيرهم من مواليد الأبراج الآخرى.

تتحدث اليوم لـ«الدستور» خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن مميزات مواليد برج الميزان.

مميزات مواليد برج الميزان

- مواليد برج الميزان اصحاب شخصية جذابة ومرحه بالإضافة لسحرهم وجاذبيتهم الشخصية.
- يمتلك قلب دافئ وحنون ويتمتعون بمزاجهم الثابت والمتوازن.
- هادئة جدًا نادرًا ما يتم إغضابهم أو استفزازهم.
- يتمتعون ببراعة بكسب الأشخاص فهم يعلمون كيف يقومون بالتعامل مع الناس من حولهم وكيفية إرضائهم.
- يستطيعون أن يستمعوا لوجهات النظر المختلفة ولو كانت لا تتوافق مع رأيهم، ويستجيبون لوجهات نظرهم المختلفة ويؤيدوها.
- يتعاملون بود ولطف مع الاخرين، مما يكسبهم أصدقاء ومعارف بتزايد لفترات طويلة من الزمن، ويمكنهم أيضًا الخروج بأفكار وخطط إبداعية تساعده على حل العديد من المشاكل ببراعة.
- يتميزون بالحيوية والإبداع وحسهم العالي الذي يجعلهم يستمتعون بالحياة مع الآخرين.
- يمكن وصفهم على أنهم اشخاص متفائلة يجلبون الإلهام للآخرين بطرق كثيرة.
- يحبون للتحدي والتنافس الشريف ولا يحبون خوض صراعات وجدال.
- يحبون الإتقان والدقة ولكن من الممكن أن يقوم شخص ما بالتأثير على قراراتهم وتغيير رأيهم.
-اشخاص عميقة لا يهتمون للجمال الخارجي فكل ما يهمهم ويبحثون عنه الجمال الداخلي للشخص.


- رومانسيو وعطوفة يحبون العمل الجماعي مع شريكهم، ويؤمنون بالحب الحقيقي.
- لديهم القدرة على جعل العلاقة ناجحة ومستمرة ويجلب السعادة والمتعة والمرح للعلاقة.
- يستطيعون قول الكلمات المحببة واللطيفة، لذلك فهم يتمتعون بجاذبية خاصة وسحر.
- ينجذبون إلى النساء الصادقات البعيدات عن الزيف والكذب، فإن رأوا بها هذا التميز فهم يروها كشريك مناسب له للبقاء معه مدى الحياة.

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