البرهان يتلقى رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

تلقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فكي تتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الاتحاد والسلطات الانتقالية.وأوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لباد، عقب لقائه رئيس مجلس السيادة بالقصر الجمهوري، ان الاتحاد الإفريقي ظل مواكبا للتطورات في السودان منذ أبريل ٢٠١٩م وبذل ما لديه من وسائل من أجل أن تكون السلطات الانتقالية فعالة ومنسجمة ونابعة من إرادة الشعب السوداني وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.وأضاف لباد أن مواكبة الاتحاد ستستمر، وتَعرِفُ مستقبلا بناء على فحوى الرسالة، تطورات هامة فيما يتعلق بمسار المرحلة الانتقالية وجملة من القضايا الحساسة التي تشهدها علاقات السودان ببعض الملفات ذات الطبيعة الخاصة.وإلى جانب ذلك التقى لباد النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.