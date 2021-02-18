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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس مركز دراسات وبحوث الآثار والترميم بجامعة سوهاج يناقش خطته المستقبلية

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:13 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، بمجلس إدارة مركز دراسات وبحوث الآثار والترميم لمناقشة خطة عمل المركز وما سيقدمه من أنشطة خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتور أحمد سليمان والدكتور مصطفي عبدالخالق نائبي رئيس الجامعة، والدكتور عبدالناصر يس عميد كلية الآثار، الدكتور أحمد الأنصاري وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور محمود أبوالفتوح مدير المركز.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز أن المركز يقدم العديد من الخدمات والاستشارات الأثرية، وينفذ العديد من الأنشطة والفعاليات المبنية علي أسس وأساليب علمية بهدف خدمة وتنمية المجتمع، مضيفًا أن المركز يعقد العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية التي تهدف إلى توفير كوادر فنية متخصصة، بالإضافة إلى إصدار مجلات علمية دورية بحثية، وأيضًا إعداد البحوث الأثرية لدراسة مشكلات الصيانة والترميم.

وأضاف الدكتور محمود أبوالفتوح، أنه سوف يتم تفعيل بند الاستشارات ومشروعات الصيانة والترميم عن طريق عقد عدد من بروتوكولات التعاون مع الجهات المختصة، وكذلك تطبيق بند الترميم المعماري المختص بتقييم الأداء الوظيفي للعناصر الانشائية للمباني، بالإضافة إلى بند الصيانة والترميم والذي يختص بتحديد أساليب العلاج المناسبة لصيانة وترميم المنقولات الأثرية وتحديد المنهجية المناسبة للتطبيق.

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