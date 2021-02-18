أحمد نادر جلال: «السرب» لن يكون تسجيليًا ونظهر بطولات جنودنا في ليبيا

عبّر المخرج أحمد نادر جلال عن سعادته بالاشتراك في فيلم «السرب»، الذي وصفه بالملحمة الوطنية التي تعبر عن فترة وموقف بطولي لجيش مصر، الذي اعتبره واحد من أهم الأعمال الحربية التي تقدمها السينما المصرية في السنوات الأخيرة.وأشار المخرج في تصريح لـ"الدستور"، إلى أن الدولة بكل قياداتها دعمت العمل بشكل كبير ليظهر على أفضل شكل ممكن، مؤكدًا على أنه وافق على تقديمه لأنه تجربة مختلفة ومميزة ومليئة بالأحداث التي يتمنى أي مخرج تقديمها، وخاصة بوجود قصة حقيقة وهو الأمر الذي حمسه تمامًا للمشاركة فيه وتولي مهمة إخراجه.وتابع: العمل يتناول حادثة حقيقية لشهداء مصر في ليبيا، واعمل على تقديمها بشكل حقيقي دون تحويل الفيلم إلى عمل وثائقي، وخاصه مع كتابته بشكل جيد من قبل مؤلفه الذي برهن على نجاحه في كتابه العمل بشكل روائي سينمائي، وليس عملًا تسجيليًا حول الحادثة، وهذا مهم على المستوى الإنتاجي والجماهيري.وقال "جلال": إن التصوير كان في المطار فقط، وتصويره لا يزال في البدايات، وجارٍ استكمال تصويره لتحديد موعد عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.واختتم قائلًا: العمل لا يزال في بداية تصويره، ولن يتم طرحه إلا قبل انتهاء تصويره بشكل كامل، وهذا لم يتم تحديده إلى وقتنا الحالي، خاصة وأنه عمل كبير وذو تحضيرات عملاقة، والتأني في تصويره هو أمر مهم حتى يظهر على أفضل شكل ممكن للجمهور المتشوق لرؤية تاريخ مصري يتم تقديمه في عمل سينمائي.