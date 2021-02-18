ضياء رشوان: سددنا 47 مليون جنيه من قيمة أرض الصحفيين بأكتوبر

استعرض ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح على نفس المنصب، إنجازاته في موقف ملف الإسكان بالنقابة، خلال فترة توليه منصبه.وقال رشوان، في مؤتمر صحفي اليوم عقب تقدمه بأوراق ترشحه على منصب نقيب الصحفيين: "كان لدينا قطعتا أرض إحداهما 30.9 فدان، والثانية 34 فدانًا، وفي مجلس 2015 تسلمنا القطعة الأولى، وتركناها وراءنا وخرجنا من المجلس، وبالنسبة للقطعة الثانية حصلت على موافقة من رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإمهال النقابة سنتين للسداد، وحينما عدنا مجددًا وجدنا أن قطعتي الأرض قد سحبتا".وأضاف: "القطعة الأولى تصرفت فيها وزارة الإسكان، وحصلنا على القطعة الثانية بالاتفاق مع وزير الإسكان عاصم الجزار، وتم سداد 47 مليون جنيه من إجمالي 366 مليون جنيه قيمة سعر الأرض بالفوائد".وتابع: "وقعنا على شيكات بقيمة 35 مليون جنيه كل 6 أشهر، يستحق منهم الشيك الثاني 6 مارس المقبل، ونسعى لإنهاء الترخيص لنبدأ الأمر مع بعض الشركات، ومنذ بدأت العروض أُشركت الجهات الرقابية بالدولة في الأمر".