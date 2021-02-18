رشوان: أنفقنا 26 مليون جنيه لعلاج الصحفيين.. ووفرنا 636 مسحة كورونا مجانية

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمرشح على المنصب لدورة جديدة، إنه سعى مع المجلس السابق لتطوير مشروع علاج أعضاء النقابة، وكانت لديهم الجرأة لاتخاذ قرارات جذرية، ورفع سقف العلاج للضعف تقريبًا مع توحيد نسبة الـ70% للأب والأم.وأوضح رشوان، في مؤتمر صحفي اليوم بعد تقدمه بأوراق ترشحه: "صرفنا على مشروع العلاج وحده 25 مليون جنيه خلال عامين، والإيرادات كانت بسيطة بعجز 20 مليون جنيه، في حين أن إيرادات النقابة كاملة سنويا هي اشتراكات الصحفيين، بما يعني حوالي مليون و400 ألف جنيه تقريبًا، أي أن هناك مليون جنيه خسارة شهريًا، ورغم ذلك استطعنا توفير موارد لأزمة فيروس كورونا، بجانب جهد مشكور لمجلس النقابة والزملاء بشكل منفرد، وهنا أخص بالشكر وزيرة الصحة على الاستجابة السريعة، وأيضًا جامعة القاهرة، حيث استطعنا توفير مسحة مجانية للصحفيين وأسرهم دون جنيه واحد".وتابع رشوان: "إجمالي عدد المسحات للزملاء الصحفيين حتى أسبوعين مضيا 636 مسحة، منهم 455 فقط مشتركين بمشروع العلاج، بالإضافة إلى 245 لأسر الصحفيين، كما تم تكرار 100 مسحة، وبالتالي هذا وفر علينا جهودا في الانتقال".وأضاف: "إجمالي ما صرف في هذا المجلس على العلاج 25 مليونًا و900 ألف، بعجز نحو 21 مليون جنيه مقابل الإيرادات، وحتى الآن نجحنا جزئيًا، وهذه الخسائر لن يمكن تعويضها".وتابع نقيب الصحفيين: "النقابة تحصل على دعم مالي إضافي من الدولة، ففي الانتخابات قبل الماضية 55 مليون جنيه على عامين، وفي الانتخابات الماضية حصلنا على 65 مليون وفرنا منهم 5 ملايين جنيه لبدل التدريب والتكنولوجيا، والعام الحالي حصلنا على 60 مليون جنيه، دخل خزينة النقابة منهم الأسبوع الماضي 45 مليون جنيه".وكشف أن النقابة صرفت إعانات علاجية عام 2018 بـ177 ألفًا و500 جنيه حتى انتخابات 2019، والمجلس صرف آخر عامين نحو 2 مليون و200 ألف جنيه إعانات علاجية، كما صرف إعانات طوارئ 740 ألف جنيه في العامين مقابل 409 آلاف للمجلس السابق.وأشار إلى أن النقابة صرفت إعانات للزملاء المتوقفين عن العمل بنحو 6 ملايين و200 ألف جنيه، كما صرفت قروضًا بقيمة 13 مليونًا و120 ألف جنيه تقريبًا.