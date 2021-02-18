توقعات حذرة لإيرباص لعام 2021 بعد خسائر بأكثر من مليار يورو في 2020

أبدت شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" حذرا في توقعاتها للعام الجاري، رغم أنها تمكنت من تحقيق تدفقات نقدية بلغت 4.9 مليار يورو (5.9 مليار دولار) في الربع الأخير من العام الماضي.ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أنه من المتوقع أن تظل عمليات تسليم الطائرات عند المستويات المنخفضة لعام 2020 هذا العام، رغم أن الشركة تخطط لزيادة الإنتاج في النصف الثاني.ووفقا لبيانات نشرتها الشركة على موقعها اليوم، فإنها تكبدت في العام الماضي خسائر بلغت 1.13 مليار يورو (نحو 1.3 مليار دولار) بسبب حالة الركود غير المسبوقة في قطاع السفر والطيران حول العالم بسبب جائحة كورونا.