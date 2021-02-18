لاستقالة رئيس وزراء جورجيا.. تأجيل اعتقال سياسى معارض

أعلنت وزارة الداخلية في جورجيا، اليوم الخميس، أنها أجلت مؤقتًا اعتقال السياسي المعارض نيكا ميليا بسبب إعلان رئيس الوزراء الجورجي، جيورجي جاخاريا، استقالته.وذكرت صحيفة (جورجيا توداي) أن رئيس الوزراء أعلن استقالته اليوم، لأنه يرى أن اعتقال رئيس الحركة الوطنية المتحدة، نيكا ميليا، يعد غير عادل في ظل ظروف قد تؤدي إلى حدوث تصعيد سياسي، وقال إنه اختار أن يترك منصبه لأنه لم يصل إلى اتفاق مع فريقه.ووافقت محكمة مدينة تبليسي، مساء أمس الأربعاء، على الالتماس الذي قدمه مكتب المدعي العام وأمرت باحتجاز ميليا قبل محاكمته.