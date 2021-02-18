آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فتح منافذ الثلاث (البر والبحر والجو) لاستقبال المسافرين يوم 31 مارس المقبل، عقب إغلاقها فيما عدا استقبال البضائع والسلع والسلاسل الإمداد والتموين عقب إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامتها وذلك بسبب ظهور السلالة الجديدة الأكثر شراسة والأسرع انتشارا من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث تقضي على الخلايا المناعية في الجسم وتنتقل في باقي أجهزة الجسم الحيوية وتدميرها بالكامل مما يتسبب في خلل في الجسم ومن ثم الوفاة الفورية.





شروط استئناف حركة الطيران السعودي 2021





وضعت وزارة الداخلية السعودية اشتراطات صارمة لاستئناف حركة الطيران الدولي لضمان عدم تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين والمسافرين حيث أجبرت القادمين على توقيع تعهد الالتزامات الصحية يتم تسليمها عند الوصول إلى المسؤولين في المطارات وخضوع القادمين إلى عزل منزلي لمدة أسبوع على الأقل ويجب تحديد مكان العزل عبر تطبيق " تطمن" على الهاتف المحمول خلال 8 ساعات من الوصول إلى الأراضي السعودية للتأكد من الالتزام بالحجر الصحي المنزلي.





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وفقا لتصريحات وزارة الداخلية السعودية فإنه تم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية يوم 31 مارس 2021 عقب توقف جزئيا بسبب اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 القاتل الذي ينتقل بسرعة تفوق الموجة الأولى بـ 70% وظهور سلالة جديدة متحورة أكثر شراسة تهاجم جسم الإنسان وتقضي على الخلايا المناعية وتدميرها بالكامل مما يسهل عليها القضاء على الأجهزة الحيوية في الجسم ويتسبب في الوفاة السريعة.



