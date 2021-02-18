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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اليوم.. بدء تلقى أوراق الترشيح فى انتخابات الصحفيين

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:55 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
محمد جعفر
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تبدأ نقابة الصحفيين، اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لـ6 من أعضاء مجلس النقابة.

وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ترشحه مرة أخرى على منصب النقيب في الانتخابات المقررة مارس القادم.

وقال رشوان: لا يزال أمامنا الكثير لإنجازه لصالح الصحافة والصحفيين، وهو ما دفعني للتشرف لأن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرة أخرى لموقع نقيب الصحفيين، من أجل استكمال "لم شمل نقابتنا" و"إنقاذ مهنتنا"، وطريقنا لتحقيق هذا هو الحرية والمهنية والمسئولية.

وكذلك أعلن كلا من أيمن عبد المجيد وحسين الزناتي، أعضاء مجلس النقابة ترشحهم لعضوية المجلس لدورة جديدة.

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