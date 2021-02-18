اليوم.. بدء تلقى أوراق الترشيح فى انتخابات الصحفيين

تبدأ نقابة الصحفيين، اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لـ6 من أعضاء مجلس النقابة.وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ترشحه مرة أخرى على منصب النقيب في الانتخابات المقررة مارس القادم.وقال رشوان: لا يزال أمامنا الكثير لإنجازه لصالح الصحافة والصحفيين، وهو ما دفعني للتشرف لأن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرة أخرى لموقع نقيب الصحفيين، من أجل استكمال "لم شمل نقابتنا" و"إنقاذ مهنتنا"، وطريقنا لتحقيق هذا هو الحرية والمهنية والمسئولية.وكذلك أعلن كلا من أيمن عبد المجيد وحسين الزناتي، أعضاء مجلس النقابة ترشحهم لعضوية المجلس لدورة جديدة.