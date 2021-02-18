رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 18 فبراير 2021

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:30 ص
برج العذراء
برج العذراء
سارة ساويرس
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات الأبراج، اليوم الخميس ١٨ فبراير ٢٠٢١، وفيما يخص برج العذراء، قالت:


مهنيا: حاول السيطرة على انفعالاتك وتوقف عن أخذ الأمور على محمل شخصي لتنهي حالة التخبط والارتباك في عملك، بمجرد ما تلتزم بذلك ستجد الأمور تتحسن للأفضل.

عاطفيا: حرر نفسك من الشكوك والأفكار السلبية التي تخرب علاقتك العاطفية، شريكك يريد الاعتذار ويفكر كيف يعير عن مشاعره لك.

صحيا: برغم من اهتمامك بصحتك والالتزام بالإجراءات الوقائية إلا أنك أحيانا ترتكب أخطاء بسيطة تفسد هذه الحياة الصحية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إصابة 30 شخصا إثر انقلاب أتوبيس فى أسوان

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

إصابة 30 شخصا إثر انقلاب أتوبيس فى أسوان

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

محرز يقود مانشستر سيتى للفوز على إيفرتون

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب إيران

أول مركز تطعيم ضد «كوفيد-19» فى مخيم للاجئين بالأردن

إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

أيام زمان

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

تلميذ «الأستاذ» يكشف الجنود المجهولين في حياة هيكل

الأربعاء المقبل.. عودة صالون مصر المبدعة فى «قاهرة المعز»

افتتاح معرض فن تشكيلي لرواد «ثقافة سوهاج» (صور)

ختام «الجوهرة السحرية» بثقافة البحر الأحمر ‬(صور)