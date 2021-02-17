وزير التعليم يوضح نظام امتحان الصفيين الأول والثاني الثانوي منازل

أجاب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على سؤال حول طبيعة امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي المنازل، ستعقد ورقيا أم إلكترونيا.وقال الوزير خلال تصريحات له بأحد جروبات الواتس آب، إن امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي بنظام المنازل سيعقد ورقيا في لجان المدارس المسجلين بها.